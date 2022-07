Tá liso? Pelourinho tem boas opções de shows gratuitos no final de semana; veja lista

Quer curtir shows legais no final de semana mas o bolso está apertado para pagar ingresso? No Pelourinho tem opções que vão do reggae ao samba, passando por rap, MPB e pagode da sexta (22) ao domingo (24). E tem muita opção gratuita, para você só se preocupar com o deslocamento.

A programação dos Largos do Pelourinho começa nesta sexta-feira (22), com o tradicional show da banda Samba Trator, no Largo Pedro Archanjo, às 19h, com ingressos a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Ainda na sexta, a banda Skanibais apresenta seu show que reúne clássicos do ska jamaicano, mesclados a sambas, jazz, rock e outros ritmos, a partir das 20h, no Largo Tereza Batista, com acesso gratuito.

E tem mais samba, desta vez no Largo Quincas Berro D'Água, com Alexandre Babilônia e Nando Muniz no 'Samba de Mistura'. O evento começa às 20h, e a entrada também é gratuita.

No sábado (23), a programação recomeça com a festa 'Colorindo o Pelô', que traz shows e participações de Aila Menezes, DiCerqueira, Melly, Coletivo Afrobapho e DJ Lunna Montty. O evento começa às 19h, no Largo Pedro Archanjo, também gratuito.

Já no Largo Tereza Batista acontece show da banda Vitrolab às 20h, com entrada gratuita. Formada pelos irmãos Guga e Marcelo Barbosa, a banda é considerada destaque da nova música pop baiana com sua sonoridade que tem como referência a tradição percussiva da música baiana, com influências da Tropicália e do Manguebeat.

Ainda no sábado (23), acontece o evento A Mulherada 21 anos de trajetória! 'Uma linda história de empoderamento Feminino' com shows de Gerônimo, Tonho Matéria, Portela e Aloísio Menezes. O evento acontece no Largo Quincas Berro D'Água, às 19h, com entrada gratuita.

No domingo (24), é a vez do reggae invadir o Pelô com os shows das bandas Mato Seco (SP) e Adão Negro (BA) no evento ‘Conexão #Mais Reggae Pelô’, no Largo Tereza Batista, a partir das 16h, com ingressos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

Para encerrar a agenda da semana, o Grupo Movimento leva o seu samba para animar o Largo Quincas Berro D'Água, às 17h, com acesso gratuito.

Confira programação completa

Samba Trator

Quando: 22 de julho, 19h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

SKANIBAIS

Quando: 22 de julho, 20h

Onde: Largo Tereza Batista

Ingresso: Gratuito

'Samba de Mistura' com Alexandre Babilônia e Nando Muniz

Quando: 22 de julho, 20h

Onde: Largo Quincas Berro D'Água

Ingresso: Gratuito

'Colorindo o Pelô' com Aila Menezes |DiCerqueira | Melly |Coletivo Afrobapho | DJ Lunna Montty

Quando: 23 de julho, 19h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Ingresso: Gratuito

VITROLAB

Quando: 23 de julho, 20h

Onde: Largo Tereza Batista

Ingresso: Gratuito

A Mulherada 21 anos de trajetória! 'Uma linda história de empoderamento Feminino' com Gerônimo | Tonho Matéria | Portela| Aloísio Menezes

Quando: 23 de julho, 19h

Onde: Largo Quincas Berro D'Água

Ingresso: Gratuito

‘Conexão #Mais Reggae Pelô’ com Mato Seco (SP) Adão Negro (BA)

Quando: 24 de julho, 16h

Onde: Largo Tereza Batista

Ingresso: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Grupo Movimento

Quando: 24 de julho, 17h

Onde: Largo Quincas Berro D'Água

Ingresso: Gratuito