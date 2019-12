Tá namorando? Neymar posta foto com modelo russa

O craque Neymar postou uma foto com uma modelo russa e usou um emoji de coração para ilustrar a imagem, nesta segunda-feira (16). A publicação deixou os fãs do jogador curiosos: seria Sasha Luss a nova namorada do brasileiro?

A foto foi postada originalmente por Olivier Rousteing, diretor criativo da grife Balmain. O clique aconteceu durante um jantar beneficente da ONG AEM, que ajuda crianças carentes de Ruanda. O evento foi em Paris, onde mora Neymar.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Neymar e Sasha provavelmente estavam na mesma mesa porque estavam usando roupas da marca. O próprio Olivier escreveu "Amor de Balmain" na legenda da foto quando compartilhou.

Neymar está solteiro desde o fim do ano passado, quando terminou o relacionamento com a atriz Bruna Marquezine.

Sasha é uma modelo e atriz russa de 27 anos, que começou a carreira ainda adolescente, aos 14 anos. Já apareceu em campanhas e desfiles de marcas famosas como Chanel, Dior, Valentino, Balmain, Oscar de la Renta, Max Mara, Tommy Hilfiger, Moschino, Carolina Herrera, entre outras. Também já foi capa de diversas revistas, como Vogue, W Magazine e Harper’s Bazaar.