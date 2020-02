Tabela definida: Vitória estreia na Série B contra Sampaio Corrêa

A CBF definiu a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Representante baiano no torneio, o Vitória vai estrear diante do Sampaio Corrêa, no Barradão. A entidade ainda vai divulgar os detalhes, como data e horário, mas o duelo vai acontecer entre o dia 1º e 3 de maio.

Além do Vitória, outros 19 clubes vão lutar por uma das quatro vagas de acesso à Série A. Rebaixado no ano passado, o Cruzeiro vai disputar a segundona pela primeira vez. O time mineiro estreia contra o Botafogo-SP, no Mineirão.

Confira a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro:



A tabela completa ainda não foi tornada pública pela CBF. Assim que for, esta matéria será atualizada.