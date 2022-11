Tabela do Campeonato Baiano 2023 é divulgada; Ba-Vi será em janeiro

Quem é fominha por futebol já está contando os dias para ver seus times de volta aos gramados. A boa notícia é que já tem data para os principais times da Bahia voltarem aos gramados. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou a tabela do Campeonato Baiano 2023 com todos os confrontos da primeira fase, com início dos jogos em 10 de janeiro.

A competição, com final prevista para 23 de abril, terá 10 equipes e repetirá a mesma fórmula do ano passado. A primeira rodada será entre Itabuna x Jacobinense, às 21h30. O Bahia, estreia em casa no dia seguinte, dia 11, às 19h15, enquanto seu maior rival, Vitória, só faz o primeiro jogo do tornei no dia 12, contra o Bahia de Feira, fora de casa, às 19h15. O Atlético de Alagoinhas, atual campeão, estreia contra o Barcelona de Ilhéus, também longe da sua torcida, às 21h30.

O primeiro Ba-Vi da temporada será num domingo, dia 29 de janeiro, às 16h, com mando de campo do Bahia. Veja abaixo todos os confrontos da primeira fase, que acaba no dia 26 de fevereiro.

Regulamento

A primeira fase da competição terá nove rodadas, com as 10 equipes duelando apenas em jogos de ida. Avançam para as semifinais os quatro primeiros colocados que, na segunda etapa, se enfrentarão em jogos de ida e volta. Quem levar a melhor vai para a final, que também dois jogos.

Veja os confrontos da primeira fase do Baianão

1ª rodada

Itabuna x Jacobinense (10 de janeiro, 21h30)

Bahia x Juazeirense (11 de janeiro, 19h15)

Barcelona de Ilhéus x Atlético-BA (11 de janeiro, 21h30)

Bahia de Feira x Vitória (12 de janeiro, 19h15)

Doce Mel x Jacuipense (12 de janeiro, 21h30)



2ª rodada

Juazeirense x Barcelona de Ilhéus (14 de janeiro, 18h30)

Atlético-BA x Bahia de Feira (15 de janeiro, 16h)

Vitória x Itabuna (15 de janeiro, 16h)

Jacobinense x Doce Mel (14 de janeiro, 18h30)

Jacuipense x Bahia (14 de janeiro, 18h30)



3ª rodada

Juazeirense x Vitória (18 de janeiro, 19h15)

Jacuipense x Jacobinense (18 de janeiro, 19h15)

Bahia x Atlético-BA (18 de janeiro, 21h30)

Doce Mel x Bahia de Feira (21 de janeiro, 16h)

Barcelona de Ilhéus x Itabuna (22 de janeiro, 16h)



4ª rodada

Atlético-BA x Jacuipense (25 de janeiro, 19h15)

Jacobinense x Bahia (25 de janeiro, 21h30)

Vitória x Doce Mel (A Definir)

Bahia de Feira x Barcelona de Ilhéus (A Definir)

Itabuna x Juazeirense (A Definir)

5ª rodada

Bahia x Vitória (29 de janeiro, 16h)

Jacobinense x Atlético-BA (29 de janeiro, 18h30)

Jacuipense x Itabuna (A Definir)

Barcelona de Ilhéus x Doce Mel (A Definir)

Juazeirense x Bahia de Feira (A Definir)



6ª rodada

Atlético-BA x Itabuna (01 de fevereiro, 19h15)

Barcelona de Ilhéus x Bahia (01 de fevereiro, 21h30)

Doce Mel x Juazeirense (A Definir)

Vitória x Jacobinense (A Definir)

Bahia de Feira x Jacuipense (A Definir)



7ª rodada

Atlético-BA x Vitória (08 de fevereiro, 19h15)

Bahia x Bahia de Feira (08 de fevereiro, 21h30

Jacuipense x Barcelona de Ilhéus (A Definir)

Itabuna x Doce Mel (A Definir)

Jacobinense x Juazeirense (A Definir)



8ª rodada

Doce Mel x Bahia (12 de fevereiro, 16h)

Juazeirense x Atlético-BA (12 de fevereiro, 18h30)

Vitória x Jacuipense (A Definir)

Bahia de Feira x Itabuna (A Definir)

Barcelona de Ilhéus x Jacobinense (A Definir)



9ª rodada

Vitória x Barcelona de Ilhéus (26 de fevereiro, 16h)

Jacuipense x Juazeirense (26 de fevereiro, 16h)

Itabuna x Bahia (26 de fevereiro, 16h)

Bahia de Feira x Jacobinense (26 de fevereiro, 16h)

Atlético-BA x Doce Mel (26 de fevereiro, 16h)