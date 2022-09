Tabu a ser mantido! Confira invencibilidade do Vitória contra o ABC em Salvador

O Vitória tem um desafio e tanto no domingo (4), às 17h, quando vai reencontrar o ABC, no Barradão, em jogo válido pela terceira rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro. O adversário potiguar é o único entre os oito times vivos na competição que tem 100% de aproveitamento nessa fase decisiva. Venceu Figueirense e Paysandu e vai tentar quebrar um tabu de mais de duas décadas para manter a estatística.

O Leão não perde para o ABC em Salvador há 22 anos. A única vez que o rubro-negro foi derrotado como mandante pelo time potiguar foi em 12 de abril de 2000, por 2x1, no Barradão, na segunda fase da Copa do Brasil. Na ocasião, Manoel abriu o placar para o Vitória, mas Leonardo construiu a virada ao marcar duas vezes, uma delas de pênalti.

No histórico geral, as equipes se enfrentaram 10 vezes na capital baiana. Além do jogo citado anteriormente, foram registrados quatro empates e cinco triunfos rubro-negros.

O Vitória também leva a melhor no retrospecto geral. Dos 23 jogos, o Leão ganhou sete, o ABC levou a melhor em três e 13 confrontos terminaram empatados.

A última vez que Vitória e ABC se enfrentaram foi na fase classificatória desta Série C. Em 31 de julho, houve empate em 2x2 no Barradão. Tréllez colocou o Leão na frente duas vezes, mas Fábio Lima e Erick Varão garantiram a igualdade no placar.

O Vitória ocupa o terceiro lugar do Grupo C, com os mesmos três pontos da equipe catarinense, porém pior saldo de gols (3 contra -3). O ABC tem seis pontos e é o líder. O Paysandu é o lanterna do grupo, sem pontuar. Os dois primeiros colocados de cada grupo conquistarão o acesso à Série B.