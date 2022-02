Tabu mantido: Vitória empata sem gols com o Atlético no Barradão

Ainda não foi dessa vez que o torcedor do Vitória viu o time do coração vencer como mandante pela primeira vez na temporada. No Barradão, o Leão apenas empatou sem gols com o Atlético de Alagoinhas na tarde deste sábado (26), em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. Antes, já havia tropeçado diante de Juazeirense e Bahia.

Após um intervalo de 12 dias sem jogos, o time comandado pelo técnico Dado Cavalcanti não conseguiu encontrar o caminho do gol. Depois de um primeiro tempo de pouca construção ofensiva, o rubro-negro voltou melhor do intervalo e investiu muito contra a meta adversária, mas não foi efetivo para colocar a bola na rede.

O resultado não garante o Vitória no G4 do estadual após o final desta rodada. Agora com nove pontos, o rubro-negro segue na 4ª colocação, mas pode ser ultrapassado pelo rival Bahia, que visita a Juazeirense no domingo (27), às 18h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

Há quatro rodadas sem vencer, o Atlético de Alagoinhas é o 5º colocado do estadual, com oito pontos. O Carcará volta a campo na quarta-feira (2), quando recebe o Bahia, às 19h15, no estádio Carneirão. Já o Vitória só disputa o Baiano outra vez no dia 9 de março. Na ocasião vai visitar o Doce Mel, no estádio Barbosão. Antes, o Leão vira a chave e foca as atenções na estreia da Copa do Brasil. Na quinta-feira (3), às 20h30, o rubro-negro encara o Castanhal-PA, em confronto único eliminatório, no estádio da Curuzu, em Belém.

O jogo

O Vitória não fez um bom primeiro tempo. Apesar de ter feito duas boas investidas nos minutos finais, construiu pouco ofensivamente e deu alguns espaços para que o Atlético de Alagoinhas se lançasse ao ataque, principalmente no começo do jogo.

Primeiro, Rael limpou Ewerton Páscoa e bateu em cima de Lucas Arcanjo, que defendeu o chute sem maiores dificuldades. Depois, o goleiro rubro-negro espalmou chute forte de Miller de fora da área.

A reação rubro-negra veio dos pés de Roberto, escalado como titular pela primeira vez na temporada. Após aproveitar sobra da zaga rival, ele dominou e viu Fábio Lima fazer a defesa. O goleiro do Carcará também espalmou a cobrança de falta fechada de Jadson.

O Atlético de Alagoinhas até chegou a balançar a rede, aos 40 minutos, com Rael, mas o gol foi anulado porque o atacante estava impedido. Depois daí, o Vitória protagonizou as duas jogadas mais perigosas da etapa inicial. Aos 43, Alemão cruzou e Luidy apareceu para cabecear. A bola bateu em Paulinho e saiu pela linha de fundo. O lance gerou polêmica, porque a bola bateu no braço do jogador adversário que estava de costas. Os jogadores do Vitória protestaram, mas a arbitragem não assinalou pênalti.

No minuto seguinte, o Leão chegou com perigo outra vez. Vicente cobrou escanteio e Alisson Cassiano cabeceou no travessão. Placar intacto antes do intervalo. Na volta, o Vitória tratou de ir pra cima. No primeiro minuto, Luidy chutou de fora da área e viu Fábio Lima espalmar. Depois, os dois tiveram novo embate quando o atacante rubro-negro recebeu aberto pela esquerda e o goleiro do Carcará conseguiu defender novamente.

Ao contrário do que aconteceu no primeiro tempo, o Vitória se lançou bem mais ao ataque na etapa final. Aos 15 minutos, o Leão chegou bem perto de abrir o placar. Após receber passe de Luidy, Jadson botou a redonda na frente e tocou para o gol. Após desvio, a bola tinha endereço certo, mas o lateral Caetano chegou a tempo pra espanar.

Depois foi a vez do goleiro Fábio Lima salvar, com os pés, a tentativa de Alemão. O chute colocado de Jadson também assustou, mas foi para fora, assim como a tentativa de Alisson Santos, que aproveitou cruzamento de Alemão após furada de Roberto. A batida de Gabriel Santiago também levou perigo. Nenhuma investida conseguiu ser convertida em gol e o jogo não saiu do 0x0.

FICHA TÉCNICA

Vitória 0x0 Atlético de Alagoinhas - 6ª rodada do Campeonato Baiano

Vitória: Lucas Arcanjo, Alemão, Alisson Cassiano, Ewerton Páscoa e Vicente; João Pedro, Eduardo e Jadson (Gabriel Santiago); Roberto (Jefferson Renan), Guilherme Queiroz (Erik) e Luidy (Alisson Santos). Técnico: Dado Cavalcanti.

Atlético de Alagoinhas: Fábio Lima, Paulinho (Edson), Iran, Bremer e Caetano (Matheus Leal); Lucas Alisson, Dionísio (Leandro Sobral) e Miller; Jerry, Rael (Cesinha) e Thiaguinho (Giovane Mário). Técnico: Agnaldo Liz.

Estádio: Barradão

Público: 1.385 (pagantes)

Renda: R$ 10.167,00

Cartão amarelo: Dionísio e Eduardo

Arbitragem: Reinaldo Silva de Santana, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha Matos e Edevan de Oliveira Pereira.