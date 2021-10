Tadeu Schmidt deixa 'Fantástico' e vai assumir comando do BBB em 2022

A TV Globo já definiu o nome do novo apresentador do Big Brother Brasil (BBB): Tadeu Schmidt. O jornalista deixará o comando do Fantástico após oito anos para assumir o reality após a saída de Tiago Leifert.

De acordo com o portal Uol, a expectativa é de que o anúncio oficial da mudança seja feito ainda na edição deste domingo (10).

A mudança no quadro de apresentadores da emissora ocorreu após Tiago Leifert anunciar que pretende tirar um período sabático após o fim do The Voice Brasil deste ano.

Entenda: Tiago Leifert vai deixar a Globo após o The Voice Brasil

Ainda segundo o Uol, com a saída de Tadeu, o Fantástico também passará por uma reformulação no quadro de apresentadores, com Maju Coutinho ocupando a posição.

A permanência de Poliana Abritta, com quem Schmidt divide o dominical atualmente, ainda é incerta: nos bastidores, fala-se na possibilidade de a jornalista, de 46 anos, voltar a ser correspondente internacional da emissora — antes de substituir Renata Vasconcellos no programa, em 2014, Poliana trabalhou por dois meses para a emissora em Nova York.

O troca-troca segue no "Jornal Hoje", que será comandado por César Tralli, que deixará o "SP1" e deve seguir na GloboNews. Ainda não há consenso sobre quem ficará no comando do jornal paulista, mas Marcelo Cosme, do "GloboNews Em Pauta", de 41 anos, é um nome considerado forte.