Tadeu Schmidt se emociona em despedida dos cavalinhos: 'Obrigado por tudo'

O apresentador Tadeu Schmidt se despediu do Fantástico no domingo (14). Ele se emocionou ao agradecer por sua passagem pelo programa. "Já que vou pro BBB, vou treinando aqui um textão de despedida", brincou. "Que felicidade que é poder fazer uma despedida feliz".

Ao final do programa, ele ainda passou o posto como comandante do quadro dos Cavalinhos do Brasileirão para Alex Escobar. Tadeu deixa o programa para assumir o Big Brother Brasil a partir da próxima edição.

"Essa é oficialmente a última vez que falo com vocês aqui no Fantástico. Obrigado pela parceria, os cavalinhos são um sucesso, graças a vocês. Esse sucesso todo continua agora com Alex Escobar. Vou curtir vocês de longe. Obrigado por tudo", disse Tadeu.

Ele lembrou o desafio que encarou com o quadro. "Quero agradecer os telespectadores, que viveram comigo essa história. Principalmente, os que disseram um dia: 'Eu nem gostava muito de futebol, mas passei a gostar pela forma com que você trata isso'. Foram 14 anos apresentando os gols. Vim para cá com uma missão difícil de dar um novo formato para os gols e me despeço com esse formato consolidado", acrescentou.

Escobar, que já estará no quadro a partir do dia 21, disse que Tadeu deixou um legado. "É um desafio dar continuidade a esse trabalho por tudo que o Tadeu representa. Ele deixou um legado no esporte do Fantástico, que quero aproveitar. Quero levar a alegria que estou sentindo e dar continuidade ao que ele fez todos esses anos. Mais do que um desafio, é uma felicidade enorme".

No lugar da apresentação geral do programa, que assume é a jornalista Maju Coutinho, que ficará fazendo dupla com Poliana Abritta.