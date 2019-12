O baiano Talis Castro é um dos grandes responsáveis por entreter o público do Festival Virada Salvador, durante o intervalo das atrações. Pelo terceiro ano, ele é o mestre de cerimônia do evento, que acontece, desde ontem (28), na Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio.

Em conversa com o Alô Alô Bahia, o ator destacou que entre as novidades para o próximo ano está o lançamento do filme “As Verdades”, no qual contracena com Lázaro Ramos.

(Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)