Talitha Morete pede desculpas por atitude racista: 'Errei e não há nada a ser dito para justificar'

A apresentadora Talitha Morete usou seu perfil no Instagram para pedir desculpas ao público nesta terça-feira (14). No sábado (11), a apresentadora do programa É de Casa, da Globo, mandou a única convidada negra levantar da cadeira para servir todos que estavam no estúdio. As imagens viralizaram e a apresentadora foi acusada de racismo.

"Antes de vir aqui, a primeira coisa que fiz foi falar com dona Silene e pedir desculpas a ela. Eu também preciso me desculpar com todas as pessoas, com o meu público, pela minha fala. Errei e não há nada a ser dito para justificar ou minimizar esse erro, a não ser me desculpar", escreveu Morete em um comunicado.

Segundo a apresentadora, desde o dia em que o programa foi ao ar, ela passou a refletir sobre o ocorrido. "Eu tenho refletido sobre o lugar que ocupei nesse contexto", disse. Talita também afirmou que irá transformar o episódio em um compromisso de vigília antirracista.

No trecho do programa que viralizou, o apresentador Manoel Soares interrompeu a atitude da colega e se ofereceu para servir os colegas enquanto a convidada orientava. A atitude foi elogiada nas redes sociais. Talitha também agradeceu ao apresentador.

"Aproveito para agradecer ao meu colega Manoel Soares pela sensibilidade e o cuidado com a dona Silene. É muito importante quando estamos num grupo diverso que comprova como o mundo pode ser melhor quando inclui a todos", concluiu.

Manoel Soares comentou na publicação. Ele elogiou o posicionamento da colega e aproveitou para agradecer as vezes que teve ajuda dela, e de outras mulheres do programa, para reduzir o machismo estrutural.

"Talita, acho que o mais importante é Dona Silene estar bem diante de toda essa repercussão. Em segundo lugar você não só entender, mas internalizar a compressão do fato garantindo que isso não se repetirá, nem com você, nem perto de você. Inúmeras vezes você e as outras colegas de apresentação me ajudaram a mapear e reduzir meu machismo estrutural, sou grato por isso, assim como deve existir em você agora uma gratidão por essas pessoas que muitas vezes de forma ácida apontam o rumo certo de comportamento racial", disse Manoel.

"Sei que a internet é agressiva as vezes, já fui alvo, nessas críticas tem dores que vão além de você e que vem antes de você, meu desejo é que o resultado desse episódio seja pedagógico e construtivo não só para você, mas para o Brasil. Você é minha amiga e vamos estar juntos nas telas da vida buscando sempre nossa evolução diária como pessoas e comunicadores", concluiu o apresentador.

Entenda o caso

Um trecho do programa É de Casa, da Globo, do último sábado (11), levantou uma discussão sobre racismo estrutural, nas redes sociais, depois que apresentadora Talitha Morete mandou a única convidada negra levantar da cadeira para servir todos que estavam no estúdio.

Silene, moradora da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, foi ao programa para falar da sua receita de cocada cremosa. Segundo o Metrópoles, foi Talitha quem chamou a cozinheira para participar do programa. Ela vende as famosas cocadas no salão de beleza em que a apresentadora frequenta. Nas imagens, Talitha pega a bandeja, atravessa o cenário e leva até a convidada, que está sentada.

“A dona da cocada vai fazer as honras da casa. Vai servir todo mundo, Silene! Por favor, pode oferecer porque está todo mundo querendo a sua cocada”, pediu Talitha. Silene então entrega um dos doces para a apresentadora, que se senta em seguida.

Constrangido, o apresentador Manoel Soares toma a frente e se oferece para servir, enquanto a cozinheira 'dá as ordens'.

"Vamos fazer o seguinte? Eu vou ser o seu garçom e você vai me orientar para quem eu vou servir, porque você não vai servir ninguém", falou o apresentador.

Nas redes sociais, os internautas elogiaram a atitude de Manoel. "A sagacidade de Manoel Soares em retirar a mulher negra do lugar de servidão e mudar esse cenário lamentável ao vivo merece aplausos! Obrigada por sua existência e atitude!", escreveu o perfil Mundo Negro na legenda do vídeo.

"Se o negrão não estivesse ali para amenizar estaríamos vendo um grande episódio (mais um) de humilhação da casa grande. Que Cilene tenha todo sucesso e respeito que ela mereça nessa vida", comentou outro internauta.