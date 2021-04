Tanajura explica mudanças e lamenta eliminação na Copa do Nordeste

Substituto de Rodrigo Chagas - suspenso -, no comando do Vitória durante o confronto com o Ceará, pela semifinal da Copa do Nordeste, o auxiliar Flávio Tanajura lamentou a derrota por 2x0 e eliminação no torneio nacional.

Na avaliação de Tanajura, o time cometeu erros nos dois pontos mais fortes do Ceará e acabou pagando o preço.

"Infelizmente não conseguimos o resultado esperado, que era chegar na final da Copa do Nordeste. Acho que no primeiro tempo devemos um pouco. Tivemos duas situações, uma de bola parada do gol deles e outra da transição do contra-ataque, e em vacilos nossos levamos o gol", disse Tanajura.

O treinador explicou ainda sobre as mudanças que fez no segundo tempo. Na análise dele, o Vitória subiu de produção, mas não conseguiu traduzir o bom momento em gols.

"Vico estava amarelado, nós até tentamos fazer a troca, passar Vico para um lado e David para o outro. A gente já tinha feito essas alternativas de troca, como a entrada de Wesley e Catatau jogando por dentro, já que Samuel não estava conseguindo render, a bola não estava chegando nele. Tentamos ainda o Caíque Souza, um jogador mais descansado para tentar atacar a linha. Melhoramos no segundo tempo, tivemos mais posse de bola, mas não conseguimos traduzir em gol", disse.

Eliminado do Nordestão, o Vitória agora foca no Campeonato Baiano. Nesta quarta-feira (28)l, o Leão recebe o Vitória da Conquista, às 19h30, no Barradão, em jogo atrasado da segunda rodada do estadual.