Tania Bulhões abre nova loja na Bahia

Tania Bulhões (Foto: Divulgação)

Atenta a tudo que acontece à sua volta e com um olhar bem particular, a empresária Tânia Bulhões, que comanda a marca que leva seu nome, irá abrir mais uma loja na Bahia, desta vez no Quadrado, em Trancoso. A nova unidade começará a funcionar no próximo sábado (10), unindo o requinte da marca e o estilo rústico do vilarejo.

Por lá, além da linha completa de perfumaria – tanto para uso pessoal quanto para a casa -, também será possível encontrar presentes e uma coleção de cerâmica especialmente desenvolvida para o local. A relações públicas escolhida para comandar a unidade foi Mannu Carvalho , famosa promoter que possui atuação no eixo Bahia –São Paulo. Com mais de 30 anos de mercado, Tania Bulhões é uma marca genuinamente brasileira e, na capital baiana, possui loja no Salvador Shopping.



Parabéns pra você

Isabela Suarez completou idade nova no domingo. A empresária e presidente da Fundação Baía Viva passou a data em família, sem grandes comemorações. Seu presente chegou cerca de um mês antes: a inscrição da Praia da Viração, na Ilha dos Frades, para certificação Bandeira Azul. A Praia de Ponta de Nossa Senhora, localizada na mesma ilha, já conquistou o selo internacional e vem mantendo seu status desde 2015, colocando a Bahia no roteiro do turismo internacional. Parabéns, Isabela.





Preparativos

As obras do Sette Restaurante estão no processo final de acabamento e o restaurante, especializado em cozinha contemporânea, deve abrir suas portas no fim deste mês. O espaço, que funcionará na Ladeira da Barra, conta com projeto assinado pelo arquiteto Vinicius Rosanelli. O cardápio ficará a cargo do chef Dudu Brado, do Lafayette, e a carta de drinques foi criada por Marcio Felipe, do Imakay, de São Paulo. Com capacidade para 150 pessoas, o Sette será pilotado pelos empresários Steve Saback e Lucas Queiroz – este último faz parte do grupo que comanda o Soho, Lafayette, Bar Distrito e Pepo, entre outros. “Vamos ter uma adega no meio do restaurante com mais de 150 garrafas”, antecipou Steve ao Alô Alô Bahia.





Restaurante Mignon (Foto: Divulgação)

Após 15 meses



Quem está com saudade dos sabores e do clima de aconchego do Mignon já pode comemorar. O restaurante localizado na Graça anunciou sua reabertura para este mês e com novidades. Depois de um ano e três meses fechado por causa da pandemia - operando apenas no sistema delivery -, a casa estará de portar abertas com cardápio repaginado por Ana Lúcia e Bruna Martins e nova decoração assinada pelo arquiteto Marlon Gama. Os clientes que quiserem conferir de perto as novidades já no dia 16 serão recebidos com drinks preparados pelo Concep Bar. O Mignon voltará a funcionar diariamente, das 11h às 15h.



Participação especial

Nizan Guanaes vai participar da abertura do Carreiras e Conexões, evento de lançamento do Conecta EAUFBA, rede de ex-alunos (as) da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. “Vou falar sobre a ligação amorosa que tenho com a Escola de Administração, onde me formei, e pensar a frente como a gente pode conectar toda essa cadeia”, disse o criador da consultoria N Ideias, investidor e embaixador Global da Unesco. O Conecta EAUFBA, totalmente online, começa no dia 12, às 18h40, e segue até o dia 14, reunindo antigos alunos da instituição de ensino com diferentes trajetórias profissionais, que se tornaram referência em suas áreas de atuação.



Rafaela Meccia (Foto: Divulgação)

De frente com Rafaela Meccia

A promoter baiana Rafaela Meccia é a nova integrante do Grupo Fasano. Ao lado de Licia Fábio, irá comandar a área de relações públicas do restaurante e hotel Fasano Salvador. Aqui, ela compartilha os seus principais objetivos à frente do cargo.



Na sua trajetória profissional, o que representa assumir o posto de RP do Fasano Salvador?

Depois de vários anos trabalhando como promoter, entrar para o grupo Fasano é uma conquista muito importante, por admirar muito a marca e o trabalho sério que eles desenvolvem no ramo de hotelaria e gastronomia. Esta é uma marca que sempre admirei! Tive a honra de fazer alguns trabalhos em parceria com a marca anteriormente, e agora concretizar essa união me deixa muito feliz. Espero me dedicar e honrar o peso que o Fasano representa e que construiu.



Como será conciliar suas atividades como promoter no Rio de Janeiro e este novo desafio em Salvador?



Depois da pandemia, o trabalho online ficou mais respeitado. Tenho 4 anos morando no Rio e durante esse tempo continuei com minha empresa em Salvador, atendendo aos clientes de eventos e trabalhando como promoter. Mantive minha relação com a cidade, o mercado, os amigos e fornecedores. Sempre com muita seriedade em tudo que me dedico. Mas o Fasano me fará estar ainda mais presente em Salvador.



Quais são seus planos para o Fasano Salvador?



Aproximar e conectar cada vez mais os baianos com a marca. A Bahia precisa valorizar o que tem de melhor na terra e o Fasano é uma dessas coisas. Trazer a hotelaria e a gastronomia para o cotidiano dos baianos e recepcionar os nossos turistas, integrando o time Fasano nessa atuação, que já vem sendo realizada com maestria. Espero realizar um trabalho contínuo, vestindo a camisa, e me dedicando muito, como em tudo o que faço!