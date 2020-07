Tanquinho de Zac Efron 'some' e novo look do ator viraliza nas redes sociais

A barriga tanquinho de Zac Efron era quase sua marca registrada. Em várias produções dos últimos anos, como Vizinhos (2014), Vizinhos 2 (2016), Os Caça-Noivas (2016) e Baywatch: S.O.S. Malibu (2017), o bonitão sempre aparecia, em algum momento, sem camisa e exibindo o corpo malhado e depilado. Pois o ator apareceu com um novo físico e viralizou na internet.

O astro, de 32 anos, apareceu com uma barriga menos definida, além de peitoral com pelos, no programa Down to Earth. Na atração, ele é mostrado viajando por vários locais do mundo, apresentando diferentes culturas e experiências de sustentabilidade ambiental.

Apesar do estranhamento inicial, muita gente aprovou o novo look do ator. "O Zac Efron está com cara de papai e estou amando!”, “corpo de papai me tiram do sério”, “estou aqui batendo palmas para ele” e “alguém tem o telefone dele?” foram alguns dos comentários deixados em redes sociais.

Recentemente, Efron desabafou sobre o impressionante tanquinho exibido em Baywatch. "Nunca mais quero estar naquela forma de novo", disse, em entrevista ao canal do YouTube Hot Ones.

Quando o astro estava se preparando para as filmagens, ele comentou sobre a dieta no Twitter. "Nove dias de absolutamente zero carboidrato e açúcar. Apenas proteínas orgânicas, alimentadas com capim orgânico e folhas verdes", escreveu, na época.

No fim de 2019, ele passou por um grande susto enquanto gravava o programa de viagens. Ele estava na Papua Nova Guiné quando teve uma infecção bacteriana, que provocou uma infecção com sintomas semelhantes da febre tifoide. Efron recisou ser levado às pressas para um hospital na Austrália, onde ficou internado.