Tarifas de Catamarãs para Morro de São Paulo serão reajustadas a partir de segunda (2)

A partir da próxima segunda-feira (2), as tarifas do Serviço Público do Transporte Hidroviário Intermunicipal de Passageiros entre os municípios de Salvador e Cairu (Morro de São Paulo)serão reajustadas em 15%. A resolução Agerba nº17 de 2022 foi publicada no Diário Oficial, na manhã desta sexta-feira (29).

A nova tarifa para o serviço de travessia, incluída a Taxa de Poder de Polícia (TPP), terá o valor de R$ 127,80. O último aumento autorizado pela Agerba para o serviço aconteceu em dezembro de 2020. O reajuste é anual e previsto em contrato, e tem como base uma cesta de índices que considera a variação do preço do diesel e o do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).