Tarifas do ferry boat sofrem aumento a partir da segunda (1º); veja preços

O sistema ferry boat, que liga Salvador e a ilha de Itaparica, vai passar por um reajuste nas passagens de 8,7%, com os novos valores começando a valer na segunda-feira (1º).

Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), o novo reajuste, oito meses depois do último aumento, é necessário para recompor os preços do combustível e da inflação no período.

Confira os novos valores: