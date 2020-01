Tatau encerra Verão Costa a Costa em Alcobaça no domingo (19)

O cantor Tatau fará o show de encerramento da primeira etapa do projeto Verão Costa a Costa, que leva esporte e lazer para um total de oito cidades litorâneas da Bahia, passando pela Costa das Baleias, do Descobrimento, do Cacau até a Costa dos Coqueiros. A apresentação será no próximo domingo (19), a partir das 15h, no município de Alcobaça, no extremo Sul do Estado.

Para a apresentação, o artista está preparando um repertório pra lá de especial, com músicas que marcaram a sua carreira como “Mal acostumado”, “Araketu bom demais”, “Protesto Olodum”, “Pipoca” e “Ó meu pai”, e também músicas de outros artistas.

Além de atrações musicais, a iniciativa da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia (Setre) e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), levará aos municípios participantes uma série de eventos esportivos.

Em Alcobaça, a ação acontece no sábado e domingo, dias 18 e 19 de janeiro, na Arena Costa a Costa, localizada na Praia do Centro (Avenida Atlântica). O evento é gratuito e acontece das 8h às 17h.

Fazem parte da programação esportiva torneios de Beach Soccer e Futevôlei, oficinas de surf e futebol, passeio ciclístico, entre outros. Esportes radicais e de aventura como a escalada e o arvorismo, também estarão à disposição do público, que poderá, ainda, se divertir em equipamentos como o full pipe, giromaster e na piscina de bolinhas.