Tática é mostrar Lula como único capaz de conciliar o país, dizem petistas baianos

Apresentar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como único político brasileiro com poder para conciliar o país, na tentativa de ocupar o quanto antes a lacuna de uma candidatura competitiva de centro, é a estratégia do PT para a próxima disputa presidencial, confirmaram cardeais da sigla na Bahia, em conversas reservadas. Um sinal da tática, segundo petistas influentes, está em parte das postagens feitas pela tropa de Lula, anteontem, em homenagem aos seus 74 anos. Em uma delas, o senador Jaques Wagner diz, no Twitter, que a capacidade de Lula de “liderança, de estabelecer a paz e a conciliação é reconhecida mundialmente”.

Nova versão velha

O reposicionamento do ex-presidente, parecido com o “Lulinha paz e amor” de 2002, tem relação com pesquisas em que o PT detectou tendência de crescimento fora do espectro do bolsonarismo e do petismo. O cálculo é de que perderá quem apostar tudo na polarização e de que é melhor empunhar logo a bandeira da pacificação antes que um nome do centro faça isso.

Agora, só depois

A articulação política do Palácio Thomé de Souza avisou aos aliados que discussões sobre mudanças de partido entre vereadores da base só começarão a ser discutidas em janeiro, após o prefeito ACM Neto (DEM) anunciar o nome do candidato apoiado por ele na capital. A previsão é de que o entra e sai só seja consolidado em março, às vésperas do período das convenções partidárias.

Dentro e fora

A ordem de postergar as costuras para migração de siglas alinhadas ao DEM deixa em suspenso as negociações dos três vereadores do PV em Salvador que tiveram a saída pedida pela direção do partido na Bahia. No momento, eles seguem no PV e, provavelmente, só mudarão de casa aos 45 minutos do segundo tempo.

Volta pela tangente

Enquanto as articulações na órbita da prefeitura entram em stand by, o vereador Carlos Muniz (Podemos) negocia o ingresso no PDT. O acordo, mediado pelo deputado federal Félix Mendonça Júnior, presidente da legenda no estado, passa pela reaproximação de Muniz com ACM Neto.

No topo

Levantamento recente feito pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) aponta Salvador como a capital nordestina que mais ampliou investimentos diretos ano passado, em relação a 2017. Em valores absolutos, o total de recursos municipais investido foi de R$ 436,5 milhões, alta de 72%. Em seguida, vêm Fortaleza (R$ 415,7 milhões) e Recife (R$ 281,7 milhões). Das cidades do interior do Nordeste avaliadas pela FNP, Camaçari teve o maior volume de investimentos, com R$ 79 milhões, salto de 122%.

Traduzindo...

Teve cara de seis por meia dúzia a justificativa do governo baiano para negar ontem, ao Estadão, contingenciamento de verbas de universidades estaduais: que repasses são feitos de acordo com a arrecadação. Ou seja, o mesmo que contingenciar.