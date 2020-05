Taxa de ocupação de leitos cai após abertura de novas vagas

Com a abertura de 72 novos leitos exclusivos de covid-19 na Bahia nessa quarta-feira (20), a taxa geral de ocupação no estado caiu e manteve-se em 50%, mas a queda foi de apenas 3% em relação ao boletim estadual do dia anterior.

De 1.293 leitos públicos, a Bahia pula para 1.365 vagas em enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Destes 72 novos leitos, 52 deles foram de enfermaria e 20 de UTI.

A taxa de ocupação somente nas UTIs destinadas à doença fechou em quase 60% também nessa quarta. No boletim, a Sesab ressaltou que novos leitos serão abertos progressivamente conforme o aumento da demanda.

O governador Rui Costa (PT) já tinha informado que pretende fazer com que o estado tenha 1.300 leitos de UTI exclusivos de covid-19, ou seja, mais do que o dobro do que há disponível atualmente, de 527 UTIs.

A dificuldade em promover esta ampliação, segundo ele, é o déficit de profissionais da saúde e os entraves para a compra de equipamentos como respiradores. Também nessa quarta (20), chegaram 159 novos respiradores vindos do Rio Grande do Sul.

Presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia (Ahseb), o médico Mauro Adan disse que, nos últimos 10 dias, a ocupação de leitos privados em Salvador, que vinha numa faixa de 50% de ocupação, cresceu para 70% a 80%, o que atingiu um nível “preocupante e perigoso”.

Para evitar o colapso e ofertar mais leitos, as unidades de saúde passaram a ampliar suas vagas convertendo leitos de UTI não covid — ou seja, destinados a outras doenças — em UTIs covid, o que teria baixado a taxa de ocupação na capital. Esses números não foram fornecidos nem pela Sesab e nem pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

“Mas essa taxa de ocupação na cidade não depende só dos hospitais e nem do governo. Depende do número da redução do número de contaminados e é preciso que a população tenha atenção com os cuidados necessários de se manter em casa, higienização e distância social”, frisou Adan.

Os hospitais privados também estão tentando comprar mais leitos de UTI e respiradores, mas a demanda mundial pelos equipamentos dificultam a aquisição.

Números da doença

A Bahia já registrou 11.197 casos confirmados de covid-19 e 362 mortes, 36 a mais que no último boletim divulgado na terça-feira. Um recorde de óbitos. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), desde o dia 19 de maio, 2.377 casos confirmados aguardam validação dos municípios.

Os casos confirmados ocorreram em 222 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (60,44%). As cidades com os maiores coeficientes de incidência por 1 milhão de habitantes foram Uruçuca (3.703,88), Itabuna (2.954,65), Ipiaú (2.833,91), Ilhéus (2.814,88) e Salvador (1.855,97).

O boletim epidemiológico registra ainda 7.619 pessoas monitoradas pela vigilância, 30.597 casos descartados e 64.243 notificações em toda a Bahia.