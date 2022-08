Taxa de rolha em Salvador: conheça a política de 77 restaurantes da capital

Dentre as principais polêmicas do universo do vinho está a cobrança da taxa de rolha: um adicional exigido a quem deseja levar sua própria garrafa para degustar em um bar ou restaurante.

A prática, comum em todo o mundo, mas sem qualquer tipo de regulamentação, é aplicada como maneira de cobrir custos com o serviço do vinho: disponibilidade de sommelier ou sommelière, taças, baldes, gelo, lavagem de guardanapos e outras comodidades.

Como o vinho é um produto de alto investimento e também boa margem de lucro para estabelecimentos de alimentos e bebidas, alguns empresários e empresárias veem na cobrança uma via de compensação. Além disso, é uma estratégia para impedir que os clientes levem vinhos muito abaixo do ticket médio da comedoria. Em Salvador a taxa gira entre R$ 20 e R$ 100.

Porém, a medida não é uma regra. Muitos negócios dispensam o valor quando há consumo de pelo menos um rótulo da casa. Outros dispensam a taxa em dias de menor movimento, como estratégia de marketing. Há, ainda, quem barre totalmente a entrada de garrafas externas. E muitos que não cobram qualquer extra, visando criar um relacionamento com seu cliente.

“Percebo que muitos têm essa política de rolha gratuita para fidelizar consumidores, pois estes acabam consumindo bastante e voltando sempre ao restaurante”, comenta o defensor público Vinícius Freire, enófilo soteropolitano.

Visando a mapear as empresas e suas políticas de rolha, Vinícius levantou junto com outros amigos informações sobre 77 restaurantes da capital, que veremos a seguir. Ele defende que tanto clientes quanto empresários devem ter mais bom senso no trato da questão. “Muitos restaurantes têm um markup muito elevado na carta, inviabilizando o consumo. E há consumidores que levam de casa um vinho que já está na carta, somente no intuito de economizar”, observa.

O levantamento a seguir pode sofrer variações. Consulte o restaurante antes de levar sua bebida e, ao fazê-lo, seja discreto ou discreta. Se levar mais de uma garrafa, convém consumir um vinho do estabelecimento.

Taxas variam de R$ 20 a R$ 100

1. 705 Restaurante: Primeira taxa é isenta

A partir da segunda, R$ 50 por rolha

2. A Casa Vidal: R$ 50 por rolha

3. Al Mare: Isenta no jantar

4. Alfredo: R$ 80 por rolha

5. Amado: R$ 70 na primeira rolha e R$ 35 nas demais

6. Amada Lisboa: R$ 60 por rolha

7. Antique Bistrot: Primeira taxa é isenta. A partir da

segunda rolha R$ 30

8. Barbacoa: R$ 70 por rolha, com isenção de uma rolha a cada vinho da carta consumido

9. Bargaço: R$ 50 por rolha

10. Bella Bistrot: R$ 30 por rolha

11. Bella Napoli: Isenta de segunda a quinta-feira

12. Bistrot Trapiche: R$ 65 por rolha

13. Boteco do França: R$ 30 por rolha

14. Bottino: R$ 35 por rolha

15. Cafelier: R$ 45 por rolha

16. Cantina Volpi: R$ 30 por rolha

17. Carapau: Isenta

18. Carvão: R$ 40 por rolha. Isenção de uma

rolha a cada vinho da carta consumido

19. Casa de Fred: Isenção de uma rolha a cada vinho da carta consumido

20. Casa de Tereza: R$ 60 por rolha

21. Casa di Vina: R$ 80 por rolha

22. Casa Lisboa: Primeira taxa é isenta de terça a

quinta-feira. Nos demais dias e a partir da segunda

rolha R$ 29,90 no almoço e R$ 39,90 no jantar

23. Cave de Queijos: R$ 50 por rolha, com isenção na

terça-feira

24. Chez Bernard: R$ 80 por rolha

25. Cocobahia: R$ 40 por rolha

26. Confraria das Ostras: Isenta

27. Cremonini: R$ 30 por rolha

28. Cuco Bistrot: R$ 50 por rolha

29. Di Liana: Isenta

30. Di Lucca: Isenta

31. Fasano: R$ 100 por rolha, com isenção de uma rolha por mesa apresentando Mastercard Black

32. Ferreiro: Isenta

33. Figueira da Vila: R$ 30 por rolha. Consumindo um vinho da carta, há isenção de todas as rolhas

34. Forneria Bottino: R$ 35 por rolha

35. Il Filetto: Isenta

36. Isola dei Sapori: R$ 40 por rolha

37. Jabú Restô: R$ 40 por rolha

38. Ki-Mukeka: R$ 20 por rolha

39. La Pasta Gialla: R$ 20 por rolha de terça a quinta;

R$ 40 por rolha de sexta a domingo

40. La Pulperia: R$ 30 por rolha

41. Taperia: R$ 30 por rolha, com isenção de uma rolha a cada vinho da carta consumido

42. Lafayette: R$ 60 por rolha

43. Larriquerri: R$ 45 por rolha. Isenção de uma rolha a cada vinho da carta consumido

44. Larribistrô: R$ 45 por rolha. Isenção de uma rolha a cada vinho da carta consumido

45. Macelleria Quiteria: Isenção de uma rolha a cada

vinho da carta consumido

46. Madeiro: Isenta

47. Maria Mata Mouro: R$ 50 por rolha

48. Mercato del Mare: R$ 40 por rolha

49. Mistura: R$ 100 por rolha. Isenção de uma rolha a

cada vinho da carta consumido

50. O Porco: R$ 45 por rolha

51. Oceânico: Isenta

52. OdoyÁ Restaurante: Isenta

53. Ori: R$ 50 por rolha

54. Omi: R$ 50 por rolha

55. Outback: Isenta

56. Pasta em Casa: R$ 30 por rolha

57. Pepo: R$ 45 por rolha. Isenção de uma rolha a cada

vinho da carta consumido

58. Portogaia: Isenta

59. Racletto: R$ 40 por rolha

60. Restaurante Egeu: R$ 51 por rolha. Isenção de uma

rolha a cada vinho da carta consumido

61. Sagaz Assador: Isenta às quartas e quintas. R$ 35

por rolha nos demais dias

62. Sal e Brasa: R$ 45 por rolha

63. Salsero: Isenta

64. Salvador Dali: Isenta

65. Santiago Culinária Ibérica: Isenta às quartas. R$ 35

por rolha nos demais dias.

66. Saúde Brasil: Isenta

67. Shanti: R$ 30 por rolha

68. Shiro: R$ 45 por rolha. De terça a quinta, isenção de uma rolha a cada vinho da carta consumido

69. Soho: R$ 60 por rolha

70. Sushi Deli: R$ 25 por rolha

71. Taboada Bistrot: R$ 35 por rolha

72. Takê: R$ 35 por rolha

73. Veleiro: R$ 50 por rolha. Sócios do Yatch têm duas garrafas isentas

74. Vini Gastronomia: Isenta às quartas

75. Yemanjá: R$ 25 por rolha

76. Zafferano: Isenta

77. Zuuk: R$ 70 por rolha