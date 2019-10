Taxista é esfaqueado por passageiro após tentativa de assalto na Pituba

O taxista Mário Villas Boas, 38 anos, foi esfaqueado e ficou ferido na madrugada deste sábado (19), após reagir a uma tentativa de assalto na Pituba. O caso aconteceu nas proximidades das ruas Miguel Navarro y Cañizares e Almirante Carlos Paraguassú de Sá, próximo ao Colégio Oficina, pouco antes das 5h da manhã.

Segundo informações da Associação Geral dos Taxistas (AGT), Villas Boas pegou a corrida com o passageiro identificado como Marcel da Silva Vieira nas imediações do Hospital Aliança, por volta das 4h30. Minutos depois, Marcel teria anunciado um assalto com uma faca peixeira e pedido dinheiro ao taxista. Como Mário reagiu ao assalto, os dois homens começaram a brigar, entraram em luta corporal e ambos ficaram feridos.

"Quando Mário falou que não ia dar o dinheiro, o passageiro pegou a faca. Nesse momento, começou uma luta corporal. Mário conseguiu controlá-lo, mas mesmo assim recebeu facadas e teve mais de dez mordidas, entre outros ferimentos", afirma o presidente da AGT, Denis Paim, que esteve com o taxista ferido por volta das 6h no Hospital Geral do Estado (HGE).

A faca e um celular foram apreendidos com Marcel

(Foto: Divulgação/AGT)

Ainda conforme a AGT, a Polícia Militar chegou por volta das 5h e levou o taxista e o passageiro para o HGE. O autor da tentativa de assalto teve voz de prisão decretada em flagrante. Os dois foram levados para a Central de Flagrantes após o atendimento no HGE para o esclarecimento do fato.

"Ferido, Mário não tinha condições de conduzir o veículo e os policiais levaram", acrescenta Paim. Ainda de acordo com o presidente da associação, 26 taxistas foram assaltados em Salvador só em outubro. Desses, dois teriam sido esfaqueados e 12 tiveram carros levados. Em setembro, 46 taxistas foram assaltados na capital baiana.

Em nota, a PM informou ao CORREIO que policiais da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Pituba) foram acionados por volta das 4h55 após informações de uma "confusão" na Rua Almirante Carlos Paraguassú de Sá. "Quando chegou ao local, a guarnição flagrou dois homens brigando na via pública. Ambos foram detidos pela guarnição, conduzidos até o Hospital Geral do Estado (HGE) e posteriormente apresentados à Central de Flagrantes", diz a nota.

A Polícia Civil investigará o fato.