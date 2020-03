Taxista é executado por motociclistas no Saboeiro, em Salvador

Um taxista de 48 anos foi assassinado na tarde desta quinta-feira (19) no bairro do Saboeiro, em Salvador. De acordo com testemunhas do crime, a vítima foi baleada por motociclistas.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe da 23ª CIPM foi enviada ao local para preservar a área do homicídio até a realização da perícia.

O crime será investigado pela Policía Civil. Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também foram ao local e ainda não há informações sobre a motivação e autoria.

“A segurança para os taxistas ainda precisa melhorar muito. É bastante preocupante que um crime como esse tenha acontecido a luz do dia, que os motoqueiros tenham atirado e saído tranquilamente, no meio de uma via pública”, protestou Denis Paim, presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT).

Segundo números da própria AGT, apenas no mês de março deste ano, foram 19 crimes cometidos contra a categoria. Em 2020, 107 crimes já foram cometidos contra taxistas.

