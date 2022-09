Taxista é morto dentro do carro em frente a lanchonete na Graça

Um taxista foi morto a tiros e um passageiro ferido na noite da terça-feira (13), no Largo da Vitória, no bairro da Graça. Os dois estavam dentro de um táxi que estava estacionado em uma lanchonete que fica na entrada do Corredor da Vitória.

Segundo as informações iniciais da Polícia Civil, o homem estava dentro do carro quando foi vítima dos tiros. O passageiro do veículo, que também ficou ferido, foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde está internado. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Uma equipe da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram até o local depois do alerta de moradores da região. Quando chegaram lá, já encontraram um homem morto dentro do táxi e isolaram a área.

"Recebi a informação, fui para o local, cheguei lá e o colega estava morto. Tinha mais de 20 tiros no veículo dele", diz Denis Paim, presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT). "A informação que ele estava em casa e saiu para comprar um lanche. Na saída, foi surpreendido por um ocupante com moto e carona que já saiu alvejando. Foram vários tiros".

O clima entre os taxistas é de temor. Só esse mês, 26 profissionais da categoria já foram assaltados, segundo dados da AGT. "A certeza da impunidade é grande", acrescenta Paim.

Guias de perícia e remoção foram expedidas. Autoria e motivação serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).