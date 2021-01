Taxista que participou de ataque em Jaguaribe tem prisão preventiva decretada

O taxista que transportou os atiradores responsáveis pelo ataque na praia de Jaguaribe teve a sua prisão em flagrante convertida para preventiva. O Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) solicitou a conversão e o Tribunal de Justiça concedeu nesse sábado (9), após audiência de custódia.

Preso na Avenida Vasco da Gama, ele confessou que fez o transporte dos primos Felipe Fiúza e Caio Fiúza, até a praia de Jaguaribe e depois buscou os atiradores, no bairro de Itapuã. O motorista, que responde a cinco inquéritos por receptações de veículos roubados, informou que teria recebido 100 reais pelo serviço.

"Mais uma etapa vencida pelas equipes do departamento (DHM e NI) e do DIP da Polícia Civil, nesse caso que revoltou os baianos. Infelizmente, entre autores e coautores, temos indivíduos com passagens pela polícia e sistema prisional. Eles não deveriam estar nas ruas", comentou o diretor do DHPP, José Bezerra.

O delegado acrescentou ainda que as equipes continuam trabalhando para capturar os primos responsáveis pelos disparos de armas de fogo. "Além das ações de inteligência, a população pode ajudar através dos telefones 3235-0000 (Salvador e RMS) e 181 (interior)", completou Bezerra.

Ataque

Além dele, já foram presos também os motociclistas que foram ao local do crime momentos antes, para verificar se tinha alguma blitz ou presença de policiais nas redondezas.

Após a informação dos motociclistas de que a barra estava limpa, os dois atiradores chegaram de táxi ao local, que foi embora da praia e ficou esperando os bandidos em outro ponto. Após o tiroteio, os atiradores subiram nas duas motos dirigidas pelos capangas e fugiram de forma rápida, encontrando o táxi que os deixou mais à frente e usando o veículo para chegar ao destino que queriam.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o táxi foi identificado através de imagens de câmeras de segurança. Com as imagens, os investigadores descobriram o número do táxi e o modelo do carro utilizado pelos criminosos, um Chevrolet Spin.

Uma campana foi montada na Avenida Vasco da Gama e, quando o motorista apareceu para entrar no táxi, foi preso. Em conversa inicial, o homem confessou que participou do crime. Ele já tem passagens por receptação de veículo roubado.

O criminoso e o veículo foam encaminhados para o DHPP.

Crime

Por volta das 15h desta terça-feira (5), banhistas se divertiam na Praia de Jaguaribe, quando um grupo de cinco homens armados invadiu a faixa de areia atirando. O alvo da ação era Lucas Santos da Cruz, 27 anos, que correu, mas foi alcançado e morto no local. A estudante de biomedicina na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Juliana Celina da Santana Silva Alcântara, 20, e o adolescente, Igor Oliveira Lima Filho, 16, que não tinham nenhum envolvimento com os criminosos, estavam na linha dos tiros e acabaram sendo atingidos e mortos.

A mãe de Juliana Celina estava na hora quando a filha foi baleada e passou mal, precisando ser socorrida e medicada. Um outro rapaz que estava na praia, André Luiz Cunha dos Santos, que também não tem envolvimento com a criminalidade, foi atingido e sobreviveu. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia.