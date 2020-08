Taxistas relatam alta exposição à covid-19 e falta de passageiros

Para trabalharem, os taxistas precisam ir às ruas se expor diariamente ao risco de contraírem a covid-19. A doença já matou 33 motoristas em Salvador, que tem um grupo de 7,2 mil profissionais.

O problema é que esse risco gigantesco não tem valido a pena. Taxistas ouvidos pelo CORREIO relatam um cenário de penúria, com duas viagens por dia, mesmo num cenário de retomada das atividades econômicas.

Nesse podcast - o segundo de uma série especial com os taxistas -, conversamos com motoristas que estão com dificuldades financeiras e perda de passageiros. Outros, estão em casa desde março com medo da covid-19.

Para sobreviverem, muitos fizeram transporte intermunicipal e contaram com a ajuda da Associação Geral de Taxistas na distribuição de cestas básicas. O que os taxistas esperam para o futuro?

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

