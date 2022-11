TCE-BA conquista o 1º lugar no Prêmio Nacional de Educação Fiscal

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) conquistou o primeiro lugar no Prêmio Nacional de Educação Fiscal, no período 2021/2022, em solenidade realizada na noite de terça-feira (29), na Embaixada de Portugal, em Brasília. O TCE/BA recebeu o prêmio máximo na categoria Tecnologia, com o trabalho Jogo Digital Você Gestor - A Rede da Cidadania.

O assessor de comunicação do TCE-BA, Marcos Navarro, e o representante da Samambaia Filantropias, Francisco Gaetani, estiveram na cerimônia para receber o prêmio.

"É o reconhecimento pelo grande trabalho de equipe realizado pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que vem desenvolvendo uma série de ações visando à educação fiscal. Agradeço a todos os que colaboraram e espero que, em breve, o jogo esteja nas escolas públicas e cada vez mais pessoas possam jogá-lo em suas formas física e digital", disse Navarro.

Para o conselheiro-presidente do TCE/BA, Marcus Presidio, a premiação é o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo tribunal. "Comemoramos essa premiação com muita alegria e por isso congratulo todos os que colaboraram para a concretização do jogo Você Gestor, especialmente Marcos Navarro, que teve a iniciativa e coordenou todos os esforços. É um prêmio muito representativo, pois estamos sempre em busca de meios para promover o controle social e esse projeto é um exemplo de sucesso que reforça as nossas energias para seguirmos trabalhando em prol desse objetivo de maior integração da cidadania na atividade de controle", avaliou.