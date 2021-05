TCE condena ex-prefeito de Camamu a devolver R$ 153,3 mil aos cofres públicos

O ex-prefeito de Camamu, Américo José da Silva, foi condenado pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), em sessão ordinária desta quarta-feira (26), a devolver R$ 153.322,56 mil aos cofres públicos.

A quantia será acrescida de atualização monetária e juros de mora. O órgão fiscalizador encontro irregularidades atribuídas ao ex-gestor na execução do convênio 111/2010 (Processo TCE/011549/2019), que teve a prestação de contas desaprovada.

Firmado pela Prefeitura de Camamu com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), o convênio teve como objeto a reforma e ampliação do Hospital Municipal Doutor Álvaro Ernesto.

O ex-prefeito não foi localizado para comentar a decisão.