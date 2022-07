TCU aplica pena milionária a Gabrielli, expoente do PT baiano e ex-presidente da Petrobras

Um dos expoentes do PT na Bahia e integrante da ala histórica do partido no estado, o ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli foi punido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a restituir, de forma solidária, R$ 251,4 milhões aos cofres da estatal, junto com outras 18 pessoas físicas e jurídicas suspeitas de envolvimento em fraudes e desvios nas obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Entre os quais, ex-diretores da Petrobras e empreiteiros condenados no âmbito da Lava Jato. Em decisão publicada na última sexta, os ministros do TCU consideraram Gabrielli responsável por irregularidades no contrato de construção do pipe rack do Comperj, firmado em 2011 no valor de R$ 1,86 bilhão.

Vista grossa

Para os membros do TCU, Gabrielli aprovou a contratação direta - ou seja, sem processo licitatório - mesmo com sobrepreço e foi conivente ou negligente com atos ilegais praticados por dirigentes da Petrobras. O que possibilitou o superfaturamento da obra em mais de R$ 200 milhões.

Túnel do tempo

Segundo o acórdão do tribunal, o ex-presidente da estatal e os demais punidos pelos desvios no Comperj terão 15 dias para apresentar defesa ou pagar a quantia, com correção monetária contada a partir de 19 de abril de 2014. A negociata que beneficiou empresas do chamado "cartel da Lava Jato" foi chancelada cerca de um ano antes de Gabrielli deixar a Petrobras para assumir, em 9 de março de 2012, a Secretaria de Planejamento no governo do estado. À época, o petista cobiçava a vaga de candidato do partido na corrida para suceder o então governador Jaques Wagner, mas acabou preterido na disputa.

Olhar feminino

O comando da pré-campanha do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) intensificou as reuniões para concluir o plano de governo, a cargo de uma força-tarefa de especialistas com larga expertise em gestão pública convocados a apresentar diagnósticos e soluções em áreas consideradas estratégicas no estado. Para enfrentar a violência crescente na Bahia, calcanhar de Aquiles do governo Rui Costa (PT), a tarefa foi entregue à delegada Katia Alves, ex-secretária de Segurança Pública de 1999 a 2003.

Apito de trem

Em mais um passo para concretizar o primeiro trecho da Fiol, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) liberou a desapropriação de imóveis particulares apontados como necessários à implantação da linha férrea entre Ilhéus e Caetité. Ao mesmo tempo, autorizou que a Bafer, braço da Bamin no setor de ferrovias, toque os processos voltados a desapropriar áreas com sinal verde para invocar caráter de urgência previsto na legislação.

Moeda da sorte

Além da simpatia da cúpula do PDT, o ex-prefeito Araci Silva Neto tem mais um trunfo de valor no páreo da Assembleia Legislativa: a sequência 12.345, que durante anos pertenceu ao deputado estadual Roberto Carlos, hoje no PV. O parlamentar costumava dizer que só o número lhe rendia cinco mil votos.