TCU cobra resposta de Manaus sobre 'pressão' do Governo Federal para uso de cloroquina

O Tribunal de Contas da União (TCU) solicitou na última sexta-feira (5) que a Secretaria de Saúde de Manaus responda se foi pressionada pelo Ministério da saúde a tratar pacientes da covid-19 com hidroxicloroquina e ivermectina. O pedido foi feito pelo ministro Benjamin Zymler, que deu o prazo de dez dias para receber a resposta.

O esclarecimento foi feito com base na decisão tomada pelo Ministério Público que solicita uma medida cautelar para que o Ministério da Saúde se abstenha de incentivar o uso de medicamentos que são ineficazes no tratamento de pacientes contaminados pelo coronavírus.

"Caso confirmada essa atuação do MS, solicita a apuração da responsabilidade dos envolvidos e a aplicação das sanções cabíveis diante do exercício das atribuições inerentes aos cargos em desencontro das finalidades a que se destinam os atos", afirma Zymler na solicitação à Secretaria de Saúde de Manaus.

De acordo com relatos de vários médicos do Amazonas, o Ministério da Saúde teria financiado uma força-tarefa de profissionais que defendem o "tratamento precoce" da covid-19. Estas pessoas teriam visitado Unidades Básicas de Saúde (UBS) em Manaus para incentivar o uso de medicamentos ineficazes no tratamento da doença.