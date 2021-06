TCU desmente Bolsonaro após fala sobre mortes por covid-19 'infladas'

O Tribunal de Contas de União (TCU) desmentiu a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que mortes por covid-19 no Brasil, segundo o órgão, teriam sido infladas em 50% a mais do que o real. "O TCU esclarece que não há informações em relatórios do tribunal que apontem que “em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid”, conforme afirmação do Presidente Jair Bolsonaro divulgada hoje", afirmou a instituição em uma publicação nas redes sociais.

(Reprodução/Twitter)

Nesta segunda-feira (7), o presidente afirmou a apoiadores que as mortes por covid-19 haviam sido infladas, e que a informação tinha base em números do TCU.

"O relatório final, que não é conclusivo, disse que em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União", disse o líder nacional.