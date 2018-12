Te convido a fazer e a pensar algo diferente hoje; que tal?

Vira e mexe, me pego relembrando as situações do meu passado de menino, no auge dos anos 90, possíveis de acontecer. Mas, com o meu crescimento, a instrução básica da escola, a televisão e com as informações pretensiosas do mundo, elas acabaram “se perdendo”. Foram adormecendo numa parte do meu cérebro e, hoje, parecem despertar, ao ver uma série de coisas acontecendo, as quais eu considerava impossíveis, ultrapassando os limites da ficção. Vale lembrar que ficção é uma criação fantasiosa, imaginária. É um termo que usamos para narrar algo que, de certa forma, foge do nosso consciente.

Vou descrever duas das minhas fantasias induzidas que viraram realidade. Uma vez pensei que podia voar como o Superman e a única coisa que me destruiria seria a kriptonita. E não é que isso aconteceu?! Não comigo! Aliás, teria pavor de voar fora do avião e não faria isso nem que me pagassem. Pois bem, hoje o homem voa de várias formas e só não tem o mesmo poder do Superman e nem precisa da kriptonita para destruí-lo.

A segunda é o telefone sem fio, que vi, pela primeira vez, em Star-Trek - Jornada nas Estrelas. A coincidência daquelas comunicações via satélite com os nossos celulares são diversas, entre elas, a capacidade de falhar quando a gente precisa. A única diferença é que eles não tinham a quantidade de operadoras que nós, humanos da vida real, temos. Os personagens usavam aquelas roupas que já vimos nas passarelas de qualquer desfile de moda pelo menos uma vez, cabelos bem diferentes, relações inter-raciais... Mas o celular me chamou a atenção ainda na adolescência. Já achava tão curioso falar e ouvir o outro num telefone com fio, sem fio então...

Vale a pena começarmos a pensar futuristicamente, porque o mundo é feito de coisas que já existem, mas também de ideias e “viagens” particulares, fora do padrão de pensamento, que podem vir a ser um marco na história da humanidade.

Começar a cogitar novas possibilidades é ajudar no sucesso do que já temos, mas também é forçar a barreira da limitação e assim romper com o “emburrecimento coletivo” que tem angariado adeptos em massa, de forma desenfreada, e que refletem coletivamente as situações mesquinhas da nossa realidade concebidas como verdades eternas.

Estimular o pensamento diversificado pela via do raciocínio lógico e a criatividade são, com certeza, um bom caminho para entendermos a diversidade como fator de transformação necessário para a sociedade. Por essas e por outras, te convido a fazer e a pensar algo diferente hoje. Que tal?