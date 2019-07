Teatro Gamboa Nova: doze anos de programação intensa no coração da cidade

Simpático e intimista, o Teatro Gamboa Nova merece um olhar atento de quem se interessa por arte. Sobretudo por arte baiana, de artistas da cena alternativa, mas que têm muito a dizer. Localizado na Ladeira dos Aflitos, com uma vista privilegiada para a Baía de Todos os Santos, o teatrinho de apenas 60 lugares acaba de completar 45 anos de vida e doze de reestruturação, quando passou a incluir o Nova no nome.

“Nossa gestão é colaborativa. Reúne artistas, técnicos e produtores e é muito voltada para facilitar o acesso do artista local ao espaço”, explica a produtora Ana Carolina Rosário. Neste sentido, diz, a programação procura ser o mais diversa possível, incluindo espetáculos teatrais, musicais e audiovisuais de diferentes perfis.



Entre as ações comemorativas, Ana Carolina cita o projeto Se Mostra Interior, parceria com a Secult, que levará ao palco do Gamboa seis espetáculos cênicos, sempre nos últimos fins de semana do mês, de diferentes regiões do estado. O primeiro será Mulheres Malês, de Lauro de Freitas, nos dias 27 e 28.

Raoni e Dorismar Caribé iniciam hoje temporada de shows em homenagem a Gonzaguinha (Foto: Divulgação)

Mas antes disso, muitas atrações passam pelo Gamboa. Neste domingo (07), às 17h, o destaque é o show Caminhos do Coração, Tributo a Gonzaguinha, com os músicos Dorismar e Raoni Caribé. Pai e filho e apaixonados pela obra do cantor e compositor carioca, a dupla preparou um repertório especial que mistura canções de várias fases de Gonzaguinha, priorizando as menos conhecidas do público. Eles estarão acompanhados de Israel Ramos (baixo), Edecarlos (bateria), Joceval Santana (percussão) e Raimundo Nova (violão/guitarra), que assina também a direção musical.

Outro destaque é a mostra Corpos, Míticas Atualizações, do médico e artista plástico Aureo Augusto, que mora no Vale do Capão, na cidade Palmeiras. Nas pinturas em acrílica sobre tela, Aureo revela uma arte que transita entre a ciência e os mitos, para explicar dores e anseios do ser humano. “A ciência me encanta, mitos me aproximam da realidade”, afirma o artista.

Ah, e caso você já tenha ido ao Gamboa e estranhou a afirmação do início deste texto de que a vista de lá vale uma visita, é só chegar mais cedo hoje, já que a programação começa no fim da tarde, para conferir a belezura. A programação completa do mês de julho do teatro está no site www.teatrogamboanova.com.br





Aureo Augusto expõe na galeria Jaime Fygura, no Teatro Gamboa (Foto: Divulgação)



Alguns destaques de julho no Gamboa Nova



Tributo a Gonzaguinha - O show com os músicos Dorismar e Raoni Caribé acontece neste domingo (07) e nos dias 14 e 21 de julho, às 17h. Os ingressos custam R$ 20| R$ 10.

Exposição - Em Corpos, Míticas Atualizações, Aureo Augusto faz um paralelo entre arte e ciência. Visitação: de quarta à sábado, das 15h às 19h, e domingos, das 14h às 17h.

Performáticos Quilombos - Grupo apresenta espetáculo Café com Leite e Canela, que mistura música e poesia. Todas as quartas, às 19h. Ingresso: R$ 20| R$ 10.

Poderóticas - No espetáculo, a atriz Solange Campos combina referências de mulheres como Anais Nin, Hilda Hilst e Elza Soares. Todas as quintas, 19h. Ingresso: R$ 20| R$ 10.