Técnica de enfermagem fazia bico de agiota e morreu por dívida de R$ 35 mil

A técnica de enfermagem Danyanne da Cunha Januário da Silva, de 35 anos, foi encontrada morta nesta quarta-feira (3) após passar uma semana desaparecida. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, ela atuava como agiota e foi morta ao cobrar uma dívida de um homem que também atuava no esquema.

Segundo o g1, dois suspeitos, de 24 e 26 anos, foram presos. A polícia suspeita que ela tenha sido morta com um tiro na cabeça, no mesmo dia do desaparecimento.

Segundo os investigadores, as apurações indicam que "a vítima estava envolvida com empréstimos financeiros. Os suspeitos eram captadores de clientes, de quem recebiam os valores e, posteriormente, repassavam para ela".

Ainda de acordo com a polícia, um dos suspeitos passou a ter problemas com os recebimentos e acumulou uma dívida de mais de R$ 35 mil com a vítima. No dia do crime, Danyanne se encontrou com os criminosos para receber parte da dívida.