Técnico do Bahia, Roger Machado projeta jogo contra o São Paulo

Após a folga deste domingo (6), o elenco do Bahia inicia na segunda-feira (7) os preparativos para o jogo de quarta-feira (9), contra o São Paulo, às 21h, na Fonte Nova. A partida é de extrema importância para as pretensões do Esquadrão no Campeonato Brasileiro. Isso porque o tricolor baiano só depende dele mesmo para retornar ao grupo dos times que garantem vaga na Libertadores do próximo ano.

Com 37 pontos, a equipe treinada por Roger Machado é a 7ª colocada na tabela de classificação. O Bahia saiu do G6 após a derrota em casa, por 2x1, para o Athletico-PR, no sábado passado. O São Paulo tem 39 pontos e está em 5º lugar. Se vencer o duelo, o Esquadrão ultrapassa a pontuação do time paulista e volta ao G6. No entanto, se perder, corre o risco de cair duas posições e terminar a 24ª rodada na 9ª colocação.

“Contra o São Paulo empatamos no primeiro turno e temos a possibilidade de fazer quatro pontos contra essa equipe. Perder em casa, a gente nunca gosta. Trabalhar o emocional dos jogadores salientando que fizemos um grande jogo sim. Consertar o que errou e já pensar no compromisso. Não temos muito tempo para lamentar”, avisou o técnico Roger Machado.

O treinador do Bahia lamentou o tropeço diante do Athletico-PR, mas se disse satisfeito com o futebol produzido pelo time. “Quarta tem mais. Brasileiro é muito duro. Não posso reclamar da qualidade de jogo que a gente apresentou”, pontuou Roger. “Nós fizemos um grande jogo, lamento as oportunidades que criamos e ela (a bola) não entrou. Fizemos um jogo extremamente competitivo. Números do jogo mostraram que foi uma partida intensa dos dois lados. Evolução é jogo a jogo. Foi o dia do ‘não’ porque a bola não entrou, mas fico muito satisfeito com a atuação que a gente teve”, completou o técnico, que não terá à disposição o meia Guerra, suspenso.