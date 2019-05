Técnico do Figueirense admite interesse em Andrigo, do Vitória

Concorrente do Vitória na Série B, o Figueirense tem interesse em contratar o meia Andrigo, que foi afastado do elenco rubro-negro na semana passada.

A declaração foi dada pelo técnico Hemerson Maria, da equipe catarinense, após a derrota por 2x0 para o Bragantino, em jogo da quinta rodada. “Às vezes aparece a oportunidade e outros clubes também aparecem, aí tem aquela corrida pelo bom jogador. Todo mundo está procurando reforçar as equipes. E o que todo mundo está procurando, por incrível que pareça, é esse jogador com característica mais agressiva, de beirada, que vai pra cima e tem um bom poder de definição. Andrigo tem essa característica. É um jogador que a gente está olhando e analisando”, afirmou após ser questionado sobre o interesse no meia.

De acordo com Hemerson Maria, o diretor de futebol do Figueirense, Felipe Gil, “está trabalhando em cima desse nome e de outros também”. O clube está em 10º lugar na Série B, com seis pontos.

Apesar de ser o líder de assistências do time na temporada, com cinco, as apresentações de Andrigo caíram de rendimento e ele foi barrado após a derrota para o Guarani por 3x2, pela terceira rodada. Não ficou nem no banco de reservas na derrota seguinte, 3x1 para o São Bento, e tem treinado separado dos demais jogadores. Nesta quarta-feira (22), trabalhou na academia do Barradão.

O meia foi contratado pelo Vitória em janeiro, quando o clube era treinado por Marcelo Chamusca. Chegou emprestado pelo Internacional na negociação que levou Neilton para o time gaúcho. O zagueiro Thales, envolvido na mesma transferência, também está afastado do elenco principal.