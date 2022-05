Técnico do Vitória sobre não usar Dinei: 'Terá que esperar'

O Vitória vem apresentando muita dificuldade para encontrar o caminho das redes. No entanto, nem todos os jogadores de frente estão sendo utilizados na tentativa de sanar o problema. O centroavante Dinei nunca entrou em campo sob o comando de Fabiano Soares. Ele foi relacionado pelo treinador apenas uma vez, contra o Manaus, mas não deixou o banco de reservas.

Dinei não era opção na noite de quarta-feira (18), quando o rubro-negro tropeçou mais uma vez na Série C do Brasileiro ao perder para o Botafogo-PB, por 1x0, no Barradão. Após o apito final, Fabiano Soares foi questionado sobre o não aproveitamento do jogador de 38 anos. Segundo o técnico rubro-negro, o atacante não apresenta a intensidade necessária.

"O Dinei tem uma história bonita no futebol. Ele antecipou sua recuperação em um mês e meio ou dois meses. Quando ele tiver apto para treinar com a intensidade que merecemos, ele vai ter chances, claro, mas enquanto não conseguir isso, ele terá que esperar. Ou será opção no banco", afirmou Fabiano Soares.

Recuperado de lesão ligamentar no joelho, Dinei voltou a jogar em março deste ano. Ele defendeu o Vitória em sete jogos, quatro deles como titular e não marcou gols.

Com apenas quatro pontos somados, o Leão amarga a zona de rebaixamento da Série C, na 18ª colocação. O time comandado por Fabiano Soares volta a entrar em campo no domingo (22), às 17h, quando recebe o Confiança, no Barradão.