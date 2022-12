Técnico João Burse começa a montar o Vitória de 2023

Faltam 15 dias para a estreia do Vitória na temporada 2023. O novo elenco rubro-negro fará sua primeira apresentação no dia 5 de janeiro, contra o Cordino, do Maranhão, na pré-Copa do Nordeste. Com caráter eliminatório, a partida pode definir o futuro do Leão no regional. A bola rola às 19h30, no Barradão, e os ingressos já estão à venda.

Se perder, dá adeus ao torneio. Se passar pelo primeiro adversário, o rubro-negro enfrentará no dia 8 o vencedor de Jacuipense x Altos. Novo êxito garante vaga na fase de grupos do Nordestão. O Vitória ficou de fora da edição passada ao perder nas eliminatórias e não quer cometer o mesmo erro.

Para ter uma ideia do nível de preparação do elenco e dos pontos que precisam ser ajustados para não resultarem em surpresas negativas, o técnico João Burse está testando o time em jogos-treinos. O primeiro aconteceu no último sábado (17), quando a equipe principal venceu a sub-20 por 2x1, com gols de Rafinha e Gegê, no estádio de Pituaçu.

O nível de dificuldade vai aumentar na sexta-feira (23), às 9h30, quando o rubro-negro enfrentará o Itabuna, no Barradão. Apenas quatro jogadores do elenco vão ficar de fora. Os laterais esquerdos Guilherme Lazaroni e João Lucas, o volante Rodrigo Andrade e o centroavante Léo Gamalho não vão jogar porque ainda se condicionam fisicamente.

João Burse já tem um time base, que teve sucesso confirmado com o acesso à Série B do Brasileiro. O goleiro Dalton, o zagueiro Marco Antônio, o volante Léo Gomes, os meias Dionísio e Eduardo, e os atacantes Rafinha e Tréllez terminaram a temporada 2022 em alta.

Todos eles devem estar em campo na estreia contra o Cordino, com exceção de Eduardo, que vai cumprir dois jogos de suspensão em função da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela briga na partida contra o Atlético Cearense, na 10ª rodada da Série C.

Único contratado para a posição até aqui, Railan deve ser o titular da lateral direita. Recuperado de lesão e sem jogar desde março, Vicente está treinando na lateral esquerda. Guilherme Lazaroni ainda está se condicionando após contusão e João Lucas, recém-chegado à Toca, faz o mesmo depois de um quadro gripal.

A briga para formar dupla com Marco Antônio é grande. Após empréstimo ao Guarani, João Victor voltou ao clube com moral. Contratados, Camutanga e Dankler também titularidade na zaga.

Dono da camisa 10, Diego Torres é o mais forte candidato para a armação das jogadas. Gegê foi reserva no primeiro jogo-treino, mas, quando entrou, marcou o gol da vitória em cima do sub-20 rubro-negro. No ataque há uma vaga sobrando na ponta. Recém-chegados, Osvaldo e o uruguaio Nicolás Dibble são opções.

Uma possível escalação do Vitória é: Dalton, Railan, Marco Antônio, Camutanga (João Victor) e Vicente; Léo Gomes, Dionísio e Diego Torres; Osvaldo, Tréllez e Rafinha.