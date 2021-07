Tecon bate recorde de movimentação pelo terceiro semestre consecutivo

Bis, outra vez

O Terminal de Contêineres do Porto de Salvador (Tecon Salvador), operado pela Wilson Sons, conquistou a maior movimentação de sua história para os meses de junho e no primeiro semestre. No caso dos seis primeiros meses do ano, a alta se deu pelo terceiro ano consecutivo e crescendo quase 16% em relação a 2021. A importação obteve destaque, superando recorde no mesmo período, com 42.340 TEUs (contêiner de tamanho padrão), e também as cargas de transbordo, com 24.538 TEUs. Já a cabotagem, alcançou 38.510 TEUs movimentados, o que representa um crescimento de 20% em relação a 2020. A maior representatividade de cargas no período ficou por conta dos produtos químicos e petroquímicos, polímeros diversos, além de celulose e papel. As operações portuárias têm um papel muito importante para a economia do estado. “Um Porto eficiente, com excelentes padrões operacionais como o de Salvador, favorece o desenvolvimento dos negócios e envolve uma extensa cadeia produtiva”, reforça o diretor executivo do Tecon Salvador, Demir Lourenço. O Tecon está em fase de nova expansão, com duplicação de cais e retroárea adicional de 30 mil metros quadrados já concluídos.

Gelada e sustentável

O Grupo Heineken começou por São Paulo e Salvador o projeto piloto com caminhões elétricos. Inicialmente, são cinco veículos, três em São Paulo e dois na capital baiana, que chegam até o dia 17. Os caminhões elétricos na frota de distribuição são parte do compromisso do grupo de alcançar a neutralidade de carbono até 2040 e reduzir o impacto ambiental da empresa. Os novos automóveis possuem produtividade equivalente a um caminhão à combustão e realizarão a mesma atividade de distribuição urbana. Com zero emissão de CO2 e particulados, a nova frota proporcionará mais conforto e segurança, com menor ruído sonoro, ar-condicionado, câmbio automático, tecnologia de câmera de ré e display touch-screen para conectividade das ferramentas logísticas. Além disso, os caminhões elétricos contam com autonomia de até 150km e são equipados com regeneração de energia pelas frenagens (KERS), aumentando a produtividade do sistema logístico da empresa.

Mineração 4.0

A Umyne, companhia norte-americana de mineração e investimentos, injetará US$ 5 milhões – equivalentes a R$ 25,6 milhões na cotação de ontem – para pesquisas e instalações na Bahia até 2022. O aporte deve ajudar à Mineradora Tabuleiro a desenvolver a tecnologia e inovação para extrair minerais de terras raras no estado. Além disso, o projeto deve viabilizar o uso de rejeitos das jazidas de cobre, lítio, quartzo e outras. As duas empresas direcionam a atenção aos minérios especiais ou críticos.

Reciclagem

A primeira Casa So+ma na Bahia fora de Salvador será lançada em Camaçari. O Programa de Incentivo à Reciclagem será implantado pela startup de impacto socioambiental So+ma com patrocínio da Braskem e apoio da Prefeitura de Camaçari. Estima-se que a Casa So+ma no município da Região Metropolitana de Salvador arrecade uma média de 20 toneladas de resíduos por mês. O material será encaminhado para uma cooperativa local, aumentando a renda dos catadores. Além disso, a ação estimula a prática da reciclagem, permitindo que a população reverta seus resíduos em pontos por meio do Programa So+ma vantagens e os troque por benefícios como cursos profissionalizantes, produtos básicos como mantimentos e itens de higiene ou ainda possa transferir doações para ONGs locais.

Marco legal

O Inovacom – Centro de Inovação da Fecomércio-BA realizará na próxima terça-feira (20/07), às 19h, o painel Marco Legal das Startups e seus impactos para os empreendedores baianos. A transmissão será através do canal da Fecomércio-BA no YouTube, de forma gratuita. O coordenador da CIT, Rodrigo Paolilo, e o sócio da Fiedra, Emiro Neto, mediarão o evento, que terá abertura do presidente da Fecomércio-BA, Carlos de Souza Andrade. Os integrantes do painel serão a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia (SECTI), Adélia Pinheiro, o secretário municipal de Inovação e Tecnologia (SECTI), Samuel Araújo e o secretário de empreendedorismo e inovação no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (SEMIT), Paulo Alvim.