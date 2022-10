Tecon zera envio de resíduos para aterro

Resíduo zero

Em setembro, o Terminal de Contêineres do Porto de Salvador (Tecon Salvador), unidade de negócios da Wilson Sons zerou o envio de resíduos para o aterro sanitário. “Tínhamos como objetivo no início do projeto eliminar mensalmente 40% do volume de resíduos destinado para aterro”, conta Mikhaill Novais, gerente de SMS do Tecon Salvador. O executivo detalha que, em setembro, 46% dos resíduos foram destinados para reciclagem, 23% para coprocessamento, 15% para incineração e 16% para compostagem. O material inclui papel, plásticos, materiais contaminados com óleo, rejeitos sanitários, material de construção e resíduos orgânicos descartados no refeitório. O coprocessamento é o método que permite a utilização de resíduos como combustível alternativo em cimenteiras, já no coprocessamento ele é reaproveitado na forma de adubo. É aquela coisa, eles chegaram na meta e mais do que dobraram ela.

Outras frentes

Além da gestão adequada dos resíduos sólidos, a empresa também realiza, há 7 anos, o tratamento de efluentes líquidos oleosos, no qual o óleo é separado da água, encaminhado para um novo refino e recuperação, possibilitando seu retorno à cadeia produtiva. “Em nossa rotina, estamos empenhados em continuar contribuindo para que essas transformações aconteçam. As nossas estratégias de gestão estão alinhadas aos princípios do Pacto Global das Nações Unidas, intensificando o compromisso em criar condições que viabilizem ampliar as práticas socioambientais e garantam a segurança das nossas operações”, diz Demir Lourenço, diretor executivo do Tecon Salvador.

Efeitos da retomada

A retomada de grandes eventos corporativos, feiras e convenções no Centro de Convenções de Salvador está começando a ser sentida pelo trade turístico. O Novotel Salvador Rio Vermelho, da Rede Accor, foi escolhido como o hotel oficial do maior encontro da jovem advocacia brasileira, o XIX Encontro Nacional da Jovem Advocacia (ENJA). O evento, uma realização da OAB Jovem, movimentará o turismo de negócios na capital baiana, em novembro, com um público estimado em mais de 3,5 mil jovens advogados e advogadas de todo o país. “Os eventos da OAB Jovem sempre foram muito bem atendidos pela rede hoteleira baiana. Neste ano, temos o desafio de realizar, pela primeira vez no estado, o maior evento nacional voltado para os jovens advogados e jovens advogadas e tivemos muita facilidade na oferta de leitos na cidade”, comemora a presidente da OAB Jovem na Bahia e presidente anfitriã do evento, Sarah Barros. Além do Novotel, foram fechadas parcerias com o Mercure Rio Vermelho e Ibis Rio Vermelho, também da Rede Accor, Rede Andrade Plaza Salvador, Bahiamar Hotel, Rede Concept Hotel Salvador, Golden Park, Hotel Dan Inn Express Salvador e Marano Hotel. O XIX ENJA será realizado em Salvador, de forma presencial, com uma programação de 16 horas, entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro.

Novas conexões

Após a ativação do 5G em 77 bairros de Salvador, a TIM segue empenhada em cobrir todos os municípios da Bahia com a rede 4G até o fim do ano. De janeiro para cá, a operadora já ativou a rede de quarta geração em 27 localidades, em 23 municípios. Para expandir a rede na região, uma das iniciativas é o projeto Sky Coverage. Desde o ano passado, a empresa está usando a energia do sol e a cobertura de satélite artificial para colocar torres de celular nos lugares mais distantes, mesmo onde não há infraestrutura física de rede elétrica ou telecomunicações. Na Bahia, o projeto já chegou a 125 localidades. O sistema também já está preparado para o futuro padrão 5G, quando a tecnologia estiver disponível e houver demanda para o serviço. “A meta é levar cobertura de quarta geração e integrar distritos, vilas, estradas e pontos turísticos que hoje não possuem qualquer conectividade móvel”, afirma Ageu Guerra, Gerente de Engenharia da TIM Nordeste. Atualmente, a companhia está presente em 370 cidades baianas com a tecnologia 4G.

Mãos à obra

A OEC - Engenharia e Construção registrou uma receita operacional bruta de R$ 2,9 bilhões em 2021, de acordo com o Ranking da Engenharia Brasileira, da revista setorial O Empreiteiro. Com o resultado, a empresa da Novonor ficou em primeiro lugar no ranking. Ainda segundo a divulgação, a subsidiária da empresa, a Tenenge, ficou na segunda colocação na categoria “montagem industrial”, registrando uma variação positiva de receita da ordem de 404%. Esta é a 51ª edição do ranking que, anualmente, apresenta as 500 maiores empresas de engenharia do Brasil.

Sortudos

Em matéria de baianos premiados em sorteios, o mercado de capitalização é um dos mais diversificados. Entre janeiro e setembro deste ano, só a Brasilcap, empresa da BB Seguros, distribuiu R$ 1,6 milhão, pagos a 756 títulos contemplados.