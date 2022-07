Telão cai em show da banda Mirror e deixa três pessoas feridas

Um telão caiu durante o show da boyband Mirror nesta quinta-feira, 28 de julho, em Hong Kong, na China. O momento do acidente foi gravado por fãs que estavam na apresentação.

Na gravação, é possível ver que os integrantes interrompem imediatamente a dança para ajudar quem havia sido atingido.

De acordo com a imprensa local, pelo menos três pessoas ficaram feridas. Não há detalhes sobre a gravidade dos ferimentos e o estado de saúde dos integrantes.

Foto: Divulgação

As vítimas foram levadas para um hospital da região, que informou que “um homem com uma lesão no pescoço está em estado grave, enquanto outro está em condição estável após um ferimento na cabeça”.

Mirror é um grupo chinês composto por 12 membros que estava realizando uma série de shows da turnê “Mirror We Are Live”. Apresentações futuras foram interrompidas devido ao acidente.

Na última terça-feira, 26, fãs já haviam feito um abaixo assinado, que obteve mais de 10 mil assinaturas em 12 horas, para pedir a segurança dos integrantes. Movimentação aconteceu após um dos membros, Frankie Chan Sui, cair do palco perto da plateia.