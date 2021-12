Telemedicina trouxe novos serviços desde o prontuário eletrônico até envio de informações por WhatsApp

Quem chegou até aqui nessa jornada precisou de muita saúde. Diante de um cenário em que todo mundo necessitou ter e receber mais cuidados, como promover isso, mesmo à distância? O atendimento via telemedicina foi mais uma maneira de experimentar essas mudanças, diante dessa convergência entre o virtual e o real.

Para o executivo de Negócios e Marketing do Grupo Vitalmed, João Carlos Lacerda, o teleatendimento trouxe um serviço totalmente novo para o segmento, desde o prontuário eletrônico até uma nova plataforma de atendimento e envio de todas as solicitações do cliente por WhatsApp.

“Na Vitalmed o contato com o cliente é inevitável na hora da emergência e nas demais áreas criamos canais de atendimento para cada público, de acordo com sua idade e sua familiaridade com as ferramentas tecnológicas”.

Na verdade, o que se viveu foi uma corrida para modernizar processos. “Tudo isso, trouxe de volta a oportunidade de retomar as ações motivacionais, treinamentos e dinâmicas para integração do grupo e melhoria de nossos processos. Foi fundamental ter um time de gestão e de backoffice preparado para encarar os desafios e aproveitar essas oportunidades”, completa Lacerda.



