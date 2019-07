Tem mulher no teatro, na música e no cordel

(foto: Sidney Rocharte)

Claudia Cunha: hoje!

A comédia musical Cabaré Vibrátil, em cartaz no Cabaré dos Novos - Teatro Vila Velha, recebe, hoje, a cantora Claudia Cunha. A "peça-festa" é pra cantar, dançar e pensar sobre diversidade e sexualidade num clima festivo com doses sedução e erotismo. No palco, os atores-cantores Duda Woyda, Leandro Villa e Talis Castro, acompanhados da banda feminina Coral, executando músicas do cancioneiro queer. Os ingressos custam R$30 (inteira) e R$15 (meia) no site www.ingressorapido.com.br.

Okwei Odili: conexão Bahia/Nigéria

Okwei Odili é uma cantora e compositora Nigeriana de Lagos que, desde 2015, divide seu tempo entre Bahia e Nigéria. Na próxima sexta, faz o show Weekend Love Tropos Gastrobar, Rio Vermelho.



Mulheres Malês: amanhã

A montagem se passa na noite anterior ao Levante do Rio Joanes, aquela que é considerada a batalha mais sangrenta da história da Bahia. Medos, dúvidas e inquietudes estão no espetáculo do grupo Loca que traz um olhar sobre a histórica construção racial e de gênero. Com linguagem sensível e lúdica, o trabalho relembra sobretudo as mulheres que fizeram parte deste processo: Ludovina, Tereza, Germana e Francisca. É amanhã, às 19h, no Teatro Gamboa Nova. Ingressos R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)



Elvisa e Maria Fernanda: cordel, mulheres, Brasil



A literatura de cordel é tema dos Encontros Girantes, projeto do Centro de Estudos, Pesquisa e Formação Gira Girou, que acontece amanhã, das 8h30 às 12h39, na sede da escola, na Pituba. A mediação é das educadoras Elvisa Shalimar e Maria Fernanda Rocha. No evento, uma imersão poética, um convite a fortalecer a tradição oral, resgatar a origem dos folhetos e ressignificá-los, trazendo referências atuais, com ênfase na participação de mulheres. As inscrições são pelo Sympla e custam de R$ 70.



Flávia Motta: @piju_Pijaminhas

A Piju produz pijamas infantis personalizados e artesanais, funciona no sistema e-commerce, nasceu no Recôncavo e hoje faz entregas por todo o Brasil. Do clima humorado de Flavia, já saíram também peças para as mães, pais e avós que, volta e meia, aparecem nas redes sociais de gente famosa como Astrid Fontenele, Luana Piovani e Nívea Stelmann, por exemplo. A marca, que tem a maioria da clientela entre São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte, está focada em conquistar a Bahia e anuncia coleção especial para o Dia dos Pais.