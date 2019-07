Tem novo casal circulando por Salvador. Trata-se da estilista Irá Salles e do empresário Cau Biglia, dono da loja Pavimenti. Os dois estavam juntos e assumidíssimos no jantar que a Perrier-Jouët promoveu, sexta à noite, no Fasano, em frente à Praça Castro Alves.

Irá Salles, para quem não sabe, comanda há 20 anos uma marca que leva o seu nome. Recentemente, ela lançou uma collab em parceria com a artista plástica Adrianne Gallinari.

Irá e Cau (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)