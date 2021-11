Tema da Redação do Enem é considerado mais difícil: 'Surpreende', diz professora

O tema da redação do Ensino Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 foi considerado mais difícil e surpreendente por professores da área. Na edição que acontece neste domingo (21), estudantes terão que escrever sobre 'Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil'.

Para a professora Sidinéia Azevedo, docente de Redação no Colégio Bernoulli/Pituba, o tema também é mais difícil do que o de anos anteriores.

"Os participantes vão precisar de mais habilidades para compreenderem efetivamente o que eles precisam trazer neste texto", afirma.

A professora explica que os candidatos devem entender a relação entre invisibilidade e registro civil. "É fundamental perceberem que enquanto o indivíduo não tem uma certidão de nascimento, não tem um RG, ele não é cidadão e, consequentemente, ele é invisível. É esse documento justamente que garante o acesso do brasileiro a tudo aquilo que está estabelecido na nossa Constituição. Realmente é um tema que surpreende", pontua.

Para ela, poucos professores de Redação podem ter pensado nesse tema como uma das possibilidades para a prova, considerando os recortes feitos em outros exames.

"O que me chamou atenção é que não é democrático. Penso que alunos que não tiveram acesso a educação de qualidade vão ter muita dificuldade em traçar um plano, um projeto embrionário para desenvolver esse tema", acrescenta Sidinéia.

Além disso, a professora avalia que o tópico não contempla todo o repertório sociocultural construído pelos estudantes ao longo da formação básica, que deveria ser utilizado.

Professora de Redação do Colégio Bernoulli, Sidinéia Azevedo, estudantes podem falar sobre políticas públicas (Foto: Acervo pessoal)

"Penso que eles usarão a Constituição Federal brasileira e espero que eles estabeleçam uma relação também com as políticas públicas, principalmente as mais recentes, como o auxílio emergencial e agora o Auxílio Brasil. São duas políticas públicas que, para o cidadão ter acesso, para o brasileiro se inscrever nesses programas, precisa de um documento de um documento de identificação, de um RG e de um CPF".

Divulgado pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, em seu perfil no Twitter, o tema proposto é o mesmo para quem faz o Enem na versão digital. Neste primeiro dia, os participantes têm até 19h para terminar o exame.