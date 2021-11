Tema da redação do Enem é 'invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil'

O tema da redação desta edição do Exame Nacional do Ensino Médio é: 'Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil'. A prova acontece neste domingo (21), quando 3,1 milhões de candidatos fazem o primeiro dia de avaliação, com questões de Ciências Humanas, Linguagens e a redação.

Divulgado pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, em seu perfil no Twitter, o tema proposto é o mesmo para quem faz o Enem na versão digital. Neste primeiro dia, os participantes têm até 19h para terminar o exame.

Esta edição do Enem teve o menor número de inscritos desde 2005 - 3.109.762 pessoas. O segundo dia de provas está marcado para o próximo domingo (28).