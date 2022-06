'Temos condições de reverter', diz Danilo Fernandes após derrota do Bahia para o Athletico

A disputa nas oitavas de final da Copa do Brasil não começou da forma que o Bahia imaginava. O tricolor foi derrotado pelo Athletico-PR, de virada, por 2x1, na noite desta quarta-feira (22), na Fonte Nova, e viu o adversário abrir vantagem na busca pela classificação.

Apesar do resultado ruim dentro de casa, o goleiro Danilo Fernandes valorizou a atuação do Esquadrão. Para ele, o tricolor fez um bom jogo e deixa o campo de cabeça erguida. Para se classificar, o time agora vai ter que vencer o Athletico por dois gols de diferença fora de casa, ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis.

“Sabíamos que não seria decidido hoje, tem mais um jogo, são dois jogos onde tudo pode acontecer. Assim como eles vieram aqui e ganharam, nós podemos ir lé e vencer, como foi no ano passado [Brasileirão]”, iniciou ele.

“Foi um jogo de dois times grandes, um jogo bom. Não vejo cansaço do nosso time, eles sentiram câimbras. Foi um jogo decidido no detalhe, acredito que o empate seria mais justo. A gente sai de cabeça erguida, não sentimos a pressão do adversário e temos totais condições de reverter a situação”, completou.

A partida de volta entre Bahia e Athletico-PR está marcada para o dia 12 de julho, na Arena da Baixada, em Curitiba. Antes disso, o Esquadrão volta o foco para a Série B. Neste sábado (25), o time baiano recebe o Novorizontino, na Fonte Nova, às 16h, pela 14ª rodada do Brasileirão.