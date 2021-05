'Temos que fazer nossa parte', diz Patrick sobre Sul-Americana

O Bahia chega para a 6ª e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana em uma situação difícil. Depois de perder para o Independiente, na semana passada, o tricolor precisa ganhar o Montevideo City Torque, em Pituaçu, e torcer por uma derrota argentina contra o lanterna do Grupo B, o Guabirá, que sequer somou pontos até aqui.

Apesar do cenário complicado, ainda há chances de classificação. Por isso, para o volante Patrick, é preciso fazer o dever de casa antes de mais nada.

"A gente espera continuar fazendo o que estamos fazendo. Apesar do resultado do último jogo ter sido abaixo, a gente sabe que está criando, que está chegando no gol adversário, que tem que melhorar na finalização. A gente tem que fazer a nossa parte. É pensar no triunfo e torcer para o adversário tropeçar. Mas, primeiro, pensar em nós mesmos", comentou o volante.

O Bahia ocupa a 3ª colocação do Grupo B da Sul-Americana, com oito pontos em cinco jogos. Foram dois triunfos, dois empates e uma derrota. Patrick avaliou a performance da equipe na competição e voltou a falar que o tricolor precisa buscar o triunfo no último jogo.

"A campanha foi positiva. Os jogos que perdemos pontos foram no detalhe. Sabemos que poderíamos ter ganhado, mas não conseguimos matar. A gente tem que fazer a nossa parte. Futebol tem muita surpresa. Queremos fazer nosso resultado e torcer para nosso adversário tropeçar", afirmou.

O Bahia encara o City Torque nesta quarta-feira (26), às 19h15, em Pituaçu, mesmo dia e horário de Independiente e Guabirá, na Argentina.