'Temos que pedir desculpas ao torcedor', reconhece Raniele

Mais uma vez, o discurso foi de lamentação após o apito final. Na noite deste sábado (21), o Bahia perdeu para o Grêmio por 2x0, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Foi a terceira derrota e o sétimo tropeço seguidos na Série A do Brasileiro. Após a partida, válida pela 17ª rodada, o volante Raniele mandou um recado aos tricolores.

"Primeiro a gente tem que pedir desculpas ao torcedor. É mais uma mudança de postura. Vamos esperar o que o professor vai falar, tentar adequar no nosso dia a dia e ter uma melhora", afirmou o jogador.

O professor a que ele se referiu é o argentino Diego Dabove, novo técnico do Bahia, que assistiu ao jogo na arquibancada da Arena do Grêmio. Ele vai estrear no dia 20, quando o tricolor volta a campo, contra o Fluminense, às 19h, no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Diante do Grêmio, o Bahia foi comandado interinamente pelo português Bruno Lopes, que é técnico da equipe sub-23. A derrota manteve o tricolor na 13ª colocação, com 18 pontos, mas a diferença para a zona de rebaixamento diminuiu para apenas dois pontos, já que o Grêmio, antes vice-lanterna do campeonato, somou 16 e subiu para a 17ª posição. As duas equipes ainda podem perder posição, pois a 17ª rodada da Série A ainda está em andamento.