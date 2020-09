'Temos que ser protagonistas', diz Pivetti sobre jogo contra Oeste

Depois de enfrentar uma maratona intensa de jogos, com uma partida a cada três dias, em média, o Vitória teve 12 dias de preparação para a sequência da Série B. O período acaba neste sábado (26), quando o Leão retorna a campo para enfrentar o Oeste, às 16h30, no Barradão.

Segundo o técnico Bruno Pivetti, a janela livre de duelos foi muito bem aproveitada pelo rubro-negro. "Nós fortalecemos ainda mais nossas ideias de jogo, do ponto de vista ofensivo, defensivo, das transições, das bolas paradas, justamente para que nós possamos ser um grupo mais equilibrado em campo, com um desempenho melhor e, consequentemente, com os resultados que esperamos na Série B", disse.

O rival da vez, Oeste, é o lanterna da competição, com apenas 6 pontos em 10 partidas realizadas. Já o Vitória aparece na 8ª colocação, com 14 pontos. Apesar do rival estar em uma situação pior no campeonato, Pivetti não espera um duelo tranquilo. Ao contrário: pediu concentração para que o Leão faça seu dever de casa e saia do Barradão com mais três pontos.

"O perigo é o mesmo que qualquer outra partida: enfrentaremos adversários que não estão bem colocados na tabela, mas que sabemos que têm suas qualidades. Nós focamos demais para essa sequência de jogos, principalmente contra o Oeste, para não sermos surpreendidos em casa. Precisamos fazer valer nossa ideia, desempenho, nosso mando de campo. Temos que ser protagonistas para sair com o resultado positivo, independente de onde o adversário está na tabela. Temos que nos preocupar muito mais com o nosso rendimento do que com o rival que vamos enfrentar. Assim, podemos enfrentar qualquer equipe", afirmou.

O técnico falou que já há "um bom esboço de definição" dos jogadores que mandará a campo, mas não quis adiantar a escalação. "Entraremos com uma equipe competitiva dentro de campo para fazer valer nosso mando e sair com os três pontos".

Apesar de Pivetti não revelar os titulares, alguns desfalques já estão garantidos. Os meias Anmerson Soares e Juninho Quixadá, que foram regularizados nesta semana, não estão entre os relacionados. Também ficam de fora os laterais Rafael Carioca e Van, que se recuperam de lesão, Léo Morais e o atacante Ruan Levine, em fase de transição, e o volante Gerson Magrão, que está está suspenso.

Por outro lado, o treinador relacionou pela primeira vez o atacante Ewandro e pode contar com os retornos do zagueiro Maurício Ramos e do atacante Alisson Farias, recuperados de lesão, além do lateral Carleto, que cumpriu suspensão no último jogo.

"Nós recebemos alguns reforços que serão importantes, não só para a sequência dos próximos jogos, mas na Série B como um todo. Nos fortalecemos ainda mais como grupo. Esses jogadores agregarão em termos individuais para que possamos defender nossas ideias da melhor maneira possível. Vamos utilizar bem o talento de todos em prol do grupo, para que possamos conquistar tanto o desempenho, quanto os resultados que esperamos", comentou.