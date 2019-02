'Temos uma equipe que não está pronta ainda', avalia Enderson

Enderson Moreira precisou explicar o primeiro fracasso do Bahia na temporada. O técnico concedeu entrevista coletiva na noite de quinta-feira (21) após o empate em 0x0 com o Liverpool, em Montevidéu, que resultou na eliminação do time da Copa Sul-Americana.

Na avaliação do treinador, o tricolor apresentou melhor futebol. "A gente lamenta muito a eliminação, porque acho que fomos melhores nos dois jogos. Não sei se vocês observam o jogo como eu vi. Nem sempre quem joga melhor vence, por isso o futebol é apaixonante. Também temos que dar mérito ao adversário. Isso faz parte. A gente criou situações em casa e também hoje. A gente teve oportunidade, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol, e é o que importa", afirmou.

Na avaliação de Enderson Moreira, o time ainda não está entrosado e precisa de ajustes. "A gente está chateado, triste. Temos boas competições pela frente, temos uma equipe que não está pronta ainda. Temos muito pouco tempo (desde o início da temporada). São ajustes finos que a gente precisa fazer. A ideia do Bahia jogando está boa, mas falta um detalhe que faz a diferença. Último passe, finalização, saber como o companheiro se comporta dentro de campo. Esse entrosamento, essa melhora, só acontece com o tempo", argumentou.

Enderson também explicou uma das substituições que fez duarante a partida. Artilheiro do time na temporada, com oito gols, Gilberto pediu para sair aos 31 minutos do 2º tempo e foi substituído pelo meia Guilherme.

"São características diferentes, Iago não joga por dentro. Todo mundo fica perguntando: 'Ah, por que tirou Gilberto?' É porque o treinador é burro mesmo. Está precisando ganhar o jogo e tira o atacante. É porque ele não raciocina. Em sete jogos, ele fez oito gols, aí eu tiro ele porque preciso fazer gol, né? Se ele (Gilberto deu entrevista antes) não responde isso, acham que aqui tem burro. Não somos burros. A gente pensa o jogo. Um dia ele vai sair porque está mal, mas a gente precisando do resultado? Guilherme passou na base, sabe jogar centralizado, flutua bem, e com a entrada dele a gente criou chances".

O Bahia volta a campo domingo (24), quando joga pela Copa do Nordeste, às 19h, contra o Fortaleza, no estádio Castelão, na capital cearense.