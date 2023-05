Temporada das botas: veja como montar looks criativos no inverno

O clima chuvoso, as viagens para destinos com clima mais frio e a proximidade das Festas Juninas fazem as botas se tornarem as queridinhas da temporada. As versões inspiradas nas peças usadas pelos cowboys e cowgirls norte-americanos são as mais descoladas do momento. Muito usadas nos rodeios, elas possuem um cano médio ou baixo, detalhes decorativos com elementos gráficos recortados, algumas recebem aplicações metálicas, ou em couro trançado.

Se são bicolores, ganham status ainda mais fashionistas. Pelo seu design cheio de bossa, essas botas se tornam a peça chave de qualquer look. A dica de estilo é combiná-las com vestidos bem delicados, shortinhos e saias de comprimento mais curto, para que possam aparecer bastante. Também abuse dos cintos com fivelas metálicas trabalhadas. Vale também deixar de lado um pouco do padrão xadrez para variar as composições. Fomos a caça destas botas country autênticas em couro aqui em Salvador, criamos looks a partir delas e propomos um olhar que também vá além de vê-las restritas a uma estação do ano. Estas botas podem ser usadas o ano todo, por que não? Vem se inspirar em nossas produções!

Cowgirl

A clássica versão da bota country é essa com cano médio, dois tons de marrom, recortes e couro trabalhado. Evocando essa estética dos rodeios norte-americanos apostamos em sobreposição com bordados navajo, cinto com fivela grande mais blusa e short pretos.

Criativa

Saia plissada no comprimento certo para dar evidência a bota. A blusa em animal print entra para variar o que poderia ser uma camisa xadrez.

Mix total

A bota com cano mais baixo tem aparência mais leve. Ela faz ótimo par com vestido delicado rendado e o colete de camurça franjado.





FICHA TÉCNICA

Fotos: Djan Vasconcelos(@d.jjan)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo: Amanda Nascimento (@mandinascimentt) da Agência 40 Graus (@40grausbahia )

Todas as botas, cintos e assim como o colete de camurça estão disponíveis na Unicampos Selaria (@unicamposselaria)

Os looks são do Lilly Closet (@lillyclosetbrecho), exceto a sobreposição marrom bordada que é da Abx Contempo (@abxcontempo)